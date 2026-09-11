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Культура и шоу-бизнес

"Он первым в меня поверил": Валерия вспомнила Иосифа Кобзона в день его 89-летия

Кобзон, Валерия, артисты, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 14:51 Фото: Instagram/valeriya
Российская певица Валерия вспомнила своего учителя Иосифа Кобзона в день его рождения. Сегодня, 11 сентября 2026 года, народному артисту СССР исполнилось бы 89 лет. По словам Валерии, именно Кобзон когда-то первым поверил в нее и помог открыть дорогу в большую профессию, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Валерия, для нее это не просто дата великого артиста, человека-легенды, чье имя навсегда вписано в историю.

"Для меня он прежде всего – мой учитель. Когда-то именно он первым в меня поверил. Увидел во мне то, чего, возможно, я сама тогда еще не до конца осознавала, и взял в свой класс. Он подарил мне не просто шанс – он открыл дверь в профессию, на большую сцену, в жизнь, о которой я мечтала".Валерия

По ее словам, есть люди, которые просто встречаются на нашем пути. А есть те, кто этот путь определяет.

"Я бесконечно благодарна Иосифу Давыдовичу за веру в меня, за школу, за пример настоящего профессионализма, достоинства и преданности своему делу. С днем рождения, Мастер! 89 лет – это дата. А память о вас – вне времени. С огромным уважением, благодарностью и любовью к своему учителю", – написала артистка, добавив к посту архивные фотографии и видео.

Иосиф Кобзон – советский и российский эстрадный певец (баритон), политический и общественный деятель, один из самых знаковых и узнаваемых голосов советской эпохи. За свою карьеру он исполнил более трех тысяч песен, ставших музыкальными символами нескольких поколений.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 14:51
Он посвятил себя работе и всегда был впереди. Умер Иосиф Кобзон

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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