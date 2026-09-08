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Культура и шоу-бизнес

"Я не могу петь, плачу": Алла Пугачёва растрогалась во время встречи с 90-летним Раймондом Паулсом

Алла Пугачёва, певица, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 11:50 Фото: Instagram/alla_orfey
77-летняя эстрадная певица Алла Пугачёва 7 сентября 2026 года показала на своей странице в Instagram редкие кадры встречи с легендарным композитором Раймондом Паулсом, сообщает Zakon.kz.

На фото можно увидеть большой обеденный стол, за которым собрались сразу несколько поколений двух семей. Кроме того, размещен видеоролик: за роялем 90-летний музыкант наигрывает свой знаменитый хит на стихи Андрея Вознесенского "Песня на бис". Исполнительница хита "Позови меня с собой" запела первые строки, но потом ее голос сорвался.

"Я не могу петь, плачу", – пояснила Пугачёва, указывая на горло из-за переполнявших ее чувств.

Но, собравшись с силами, добавила: "Я вам спою еще на бис".

"Ежегодная традиционная семейная встреча с маэстро Раймондом Паулсом. Музыка, воспоминания и обязательное пожелание встретиться на следующий год "без потерь". Да будет так", – говорится в описании к посту.

Раймонд Паулс написал для Аллы Пугачёвой около 10 песен, которые вошли в ее официальный репертуар и стали золотыми хитами советской и российской эстрады. Практически все они были созданы в творческом трио с поэтом Ильёй Резником (за исключением одного суперхита на стихи Андрея Вознесенского).

  • Вот он, настоящий творческий вечер Раймонда Паулса. Это не пластиковые подделки пытающихся перепеть и переиграть.
  • От последнего видео просто подкатил ком в горле... Много-много жизней и много миров назад... Незабываемые мгновения.
  • Два абсолютных гения, подаривших нам целую эпоху великой музыки, – здоровья вам и бесконечного вдохновения!
  • Встретились два человека, чьи песни стали якорями для лучших воспоминаний нескольких поколений.
  • Две легенды! Как радостно видеть вас вместе! Здоровья вам.
  • Как быстро летит время... Смотришь на вас и поражаешься, сколько эпох вы пронесли через свое творчество. Какие прекрасные, бессмертные мелодии и песни вы создали – произведения, которые навсегда останутся в нашей памяти, – отметили подписчики в комментариях после просмотра.

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5 августа 2026 года стало известно, что Пугачёва перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. После хирургического вмешательства врачи предупредили певицу о необходимости пройти курс реабилитации и заново учиться ходить. Отмечается, что без активного восстановления существует риск появления хромоты.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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