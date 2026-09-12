Фанаты "Шрэка" не увидят любимого героя в пятой части мульткартины
Фото: кадр из мультфильма "Шрэк 5"
Вокруг продолжения мультфильма "Шрэк 5" уже появляется все больше разговоров о том, каких героев зрители увидят в новой истории. Много вопросов вызывает судьба персонажа Кота в сапогах, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Kinoafisha, этот герой стал настолько популярным, что даже получил отдельные мультфильмы о себе. Как стало известно, места в пятой части для него не оказалось.
На это у авторов было несколько причин. Фокус новой истории смещается на повзрослевших детей Шрэка и Фионы, из-за чего в картине физически не хватает экранного времени для всех старых персонажей.
Поэтому "пожертвовать" решили тем, кого изначально не было в сказке о зеленом огре. При этом авторы намекают на возможное воссоединение героев, но, видимо, уже в гипотетическом "Шрэке 6".
Ранее мы писали о том, что создатели "Южного парка" высмеяли Трампа, переименовав сериал.
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