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Культура и шоу-бизнес

Фанаты "Шрэка" не увидят любимого героя в пятой части мульткартины

Сцена, герои, графика, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 02:59 Фото: кадр из мультфильма "Шрэк 5"
Вокруг продолжения мультфильма "Шрэк 5" уже появляется все больше разговоров о том, каких героев зрители увидят в новой истории. Много вопросов вызывает судьба персонажа Кота в сапогах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Kinoafisha, этот герой стал настолько популярным, что даже получил отдельные мультфильмы о себе. Как стало известно, места в пятой части для него не оказалось.

На это у авторов было несколько причин. Фокус новой истории смещается на повзрослевших детей Шрэка и Фионы, из-за чего в картине физически не хватает экранного времени для всех старых персонажей.

Поэтому "пожертвовать" решили тем, кого изначально не было в сказке о зеленом огре. При этом авторы намекают на возможное воссоединение героев, но, видимо, уже в гипотетическом "Шрэке 6".

Ранее мы писали о том, что создатели "Южного парка" высмеяли Трампа, переименовав сериал.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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