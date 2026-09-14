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Культура и шоу-бизнес

46-летняя Анна Семенович впервые выходит замуж

Анна Семенович, певица, кабинет, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 09:28 Фото: Instagram/ann_semenovich
Одна из бывших солисток группы "Блестящие" Анна Семенович поделилась важным событием. Она получила долгожданное предложение руки и сердца от возлюбленного Дениса Шреера, сообщает Zakon.kz.

Об этом актриса поспешила рассказать на своей странице в Instagram.

"Сегодня все изменилось. Я сказала "да", – написала Семенович, продемонстрировав помолвочное кольцо.

Семенович начала встречаться с Денисом Шреером примерно в 2023 году, а публично они появились вместе в июне 2024-го.

Ранее мы рассказывали, что российская певица Валерия вспомнила своего учителя Иосифа Кобзона в день его рождения. 11 сентября 2026 года народному артисту СССР исполнилось бы 89 лет. По словам Валерии, именно Кобзон когда-то первым поверил в нее и помог открыть дорогу на большую сцену.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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