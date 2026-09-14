46-летняя Анна Семенович впервые выходит замуж

Одна из бывших солисток группы "Блестящие" Анна Семенович поделилась важным событием. Она получила долгожданное предложение руки и сердца от возлюбленного Дениса Шреера, сообщает Zakon.kz.

Об этом актриса поспешила рассказать на своей странице в Instagram.

"Сегодня все изменилось. Я сказала "да", – написала Семенович, продемонстрировав помолвочное кольцо.

Семенович начала встречаться с Денисом Шреером примерно в 2023 году, а публично они появились вместе в июне 2024-го.

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