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Культура и шоу-бизнес

Селин Дион вернулась на сцену после тяжелой болезни

Селин Дион, певица, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 17:08 Фото: Instagram/celinedion
12 сентября 2026 года 58-летняя канадская певица Селин Дион вернулась на большую сцену, дав свой первый полноценный сольный концерт за последние шесть лет, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница культовой песни My Heart Will Go On долго не выступала из-за тяжелого заболевания – синдрома ригидного человека (SPS), редкого неврологического расстройства, которое вызывает сильную мышечную скованность и болезненные спазмы.

Первые симптомы появились задолго до диагноза, а в декабре 2022 года Дион публично рассказала о болезни. Из-за нее она отменила гастрольные выступления и фактически ушла со сцены на несколько лет.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 17:08
Селин Дион возвращается с концертами, и Париж подсчитывает прибыль

Известно, что выступление прошло в Париже на заполненной до отказа арене Plénitude перед 30-тысячной аудиторией.

"Я хочу петь для вас, петь для себя, петь о жизни! Спасибо, Париж" – подписала ролик с кадрами прошедшего музыкального вечера Дион.

Также артистка разместила серию фотографий грандиозного концерта.

Возвращение Дион не ограничится одним концертом: певица дала старт серии из 26 выступлений в Париже, которые продлятся до мая 2027 года.

Ранее мы рассказывали, что кыргызстанская певица Нур Чолпон стала первой артисткой из КР, чей клип на эпос "Манас" вышел на престижной глобальной платформе VEVO. Однако на родине проект столкнулся с жесткой критикой.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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