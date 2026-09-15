"Вы дышали?": 72-летний Игорь Крутой впервые зачитал рэп вместе с Бастой

"Медлячок" – одна из самых известных песен российского музыканта Басты. Во время одного из выступлений к рэперу неожиданно присоединился продюсер Игорь Крутой и зачитал рэп. Его появление стало неожиданностью как для зрителей, так и для поклонников артиста, сообщает Zakon.kz.

Известно, что идея такого дуэта принадлежала самому Игорю Крутому. Кроме того, по словам Басты, никаких специальных уроков рэпа Крутому он не давал.

Отрывки выступления быстро разошлись по соцсетям и вызвали массу положительных отзывов.

Сам Крутой поделился роликом с подписчиками на странице в Instagram 14 сентября 2026 года.

"С очень уважаемым мною музыкантом и продюсером Василием Михайловичем на закрытии "Новой волны-2026" немного удивили всех зрителей дуэтным исполнением легендарного "Медлячка". Судя по вашей реакции в Сети, эксперимент удался", – отметил маэстро в подписи к публикации.

Я теперь все слова разобрала.

Дикция – огонь. Еще и в таком темпе.

Вот уж удивили так удивили! Замурашили!

У "Медлячка" началась новая полоса популярности.

Когда ждать рэп-альбом?

Легендарно.

Очень красиво получилось!

Вы так спели, как будто эта песня всю жизнь ваша была!

Прям все слова слышны и понятны, дыхание отличное! Прям жаль, что таких рэперов очень мало.

Игорь Яковлевич, вы дышали?! Вы открыли еще одну грань вашего суперталанта!

Ранее мы рассказывали, что Игорь Крутой, Игорь Николаев и Михаил Шуфутинский устроили музыкальный ритуал 3 сентября.