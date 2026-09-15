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Культура и шоу-бизнес

Живот Ерке Есмахан стал предметом обсуждения: певица ответила критикам

Фото: instagram/erke_esmahan, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 23:52 Фото: instagram/erke_esmahan
Известная казахстанская певица Ерке Есмахан ответила на замечания пользователей Сети по поводу своего внешнего вида, сообщает Zakon.kz.

Поводом для обсуждения фигурой артистки стало ее недавнее видео с совместного концерта с супругом – рэпером RaiM. Для выхода на сцену исполнительница выбрала эффектный наряд изумрудного цвета, дополненный серебристыми туфлями на высокой шпильке.

Вместо восторженных отзывов в комментариях, скорее всего, разгорелись споры: подписчики разглядели изменения в фигуре артистки и принялись открыто обсуждать ее якобы "округлый живот".

Ерке Есмахан реагировать молча не стала и прямо ответила на непрошенные советы.

"Не трогайте мой живот. Он подтверждает мой высокий статус, что я являюсь мамой троих сыновей. Думаю, все пройдет, ведь я родила всего год назад", – написала 15 сентября 2026 года певица.
Фото: instagram/erke_esmahan, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 23:52

Фото: instagram/erke_esmahan

Таким образом артистка дала понять, что гордится своим материнством и не намерена переживать из-за временных изменений в фигуре.

19 июля 2026 года Ерке Есмахан, наконец, раскрыла новость, которую тщательно скрывала на протяжении нескольких дней. Она объявила о возвращении на сцену после 3-летнего декрета. Артистка подчеркнула, что мотивировал, поддерживал и вдохновил ее вернуться на сцену с новыми силами муж Раймбек Бактыгереев.

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Канат Болысбек
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