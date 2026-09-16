"Все рушится": Макпал Жунусова показала последствия ремонта за 55 млн тенге

Певица показала последствия ремонта, проведенного менее года назад. На кадрах видно, как облицовка дома буквально рушится, сообщает Zakon.kz.

Видео народная артистка Казахстана Макпал Жунусова опубликовала 15 сентября 2026 года в Instagram. По словам певицы, ремонт продолжался целых четыре месяца.

"Вот что оставили после себя строители. С момента ремонта не прошло и года, а вокруг дома уже все рушится. Я потратила на это 55 млн тенге", – прокомментировала Макпал Жунусова.





Певица задается вопросом, как можно было выполнить работу настолько плохо, а также сетует на отношение строителей.

"Я кормила строителей, вовремя платила им. Может, они решили: раз я вдова и рядом нет мужчины, то со мной можно так поступить?" – говорит народная артистка.

В комментариях казахстанцы поддержали артистку:

Какой стыд!

Какой кошмар… Как можно было сдать такую работу.

А сколько еще упадет? Позвоните бригадиру и покажите ему, это явно не стоит 55 млн.

Уважаемая Макпал, накажите их!

По словам Макпал Жунусовой, она не намерена обращаться в суд, так как у нее нет времени. Видео певица решила показать, чтобы люди знали, каким бывает ремонт.

Активное обсуждение в социальных сетях вызвала и другая артистка. Казахстанцы обрушились на Ерке Есмахан с вопросами о внешнем виде. Поводом стал ее живот.

