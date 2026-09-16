#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
447.88
516.58
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
447.88
516.58
5.29
Культура и шоу-бизнес

"Все рушится": Макпал Жунусова показала последствия ремонта за 55 млн тенге

Народная артистка Макпал Жунусова, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 05:31 Фото: Instagram/zhunusova.makpal
Певица показала последствия ремонта, проведенного менее года назад. На кадрах видно, как облицовка дома буквально рушится, сообщает Zakon.kz.

Видео народная артистка Казахстана Макпал Жунусова опубликовала 15 сентября 2026 года в Instagram. По словам певицы, ремонт продолжался целых четыре месяца.

"Вот что оставили после себя строители. С момента ремонта не прошло и года, а вокруг дома уже все рушится. Я потратила на это 55 млн тенге", – прокомментировала Макпал Жунусова.


Певица задается вопросом, как можно было выполнить работу настолько плохо, а также сетует на отношение строителей.

"Я кормила строителей, вовремя платила им. Может, они решили: раз я вдова и рядом нет мужчины, то со мной можно так поступить?" – говорит народная артистка.

В комментариях казахстанцы поддержали артистку:

  • Какой стыд!
  • Какой кошмар… Как можно было сдать такую работу.
  • А сколько еще упадет? Позвоните бригадиру и покажите ему, это явно не стоит 55 млн.
  • Уважаемая Макпал, накажите их!

По словам Макпал Жунусовой, она не намерена обращаться в суд, так как у нее нет времени. Видео певица решила показать, чтобы люди знали, каким бывает ремонт.

Активное обсуждение в социальных сетях вызвала и другая артистка. Казахстанцы обрушились на Ерке Есмахан с вопросами о внешнем виде. Поводом стал ее живот.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Макпал Жунусова показала 88-летнюю маму
12:03, 18 ноября 2024
Макпал Жунусова показала 88-летнюю маму
певица Макпал Жунусова
13:00, 26 июля 2025
Макпал Жунусова опубликовала редкие кадры с единственной дочерью
Гоар Аветисян показала последствия после пластики
22:06, 07 февраля 2025
Гоар Аветисян показала последствия пластики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Трофей Лиги наций УЕФА
05:20, Сегодня
Лигу наций сократят до трёх лиг: как реформа УЕФА отразится на сборной Казахстана
Лидер команды Казахстана по шахматам Бибисара Асаубаева
04:50, 16 сентября 2026
Казахстан узнал первых соперников на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде
Расстроенная Арина Соболенко в финале против Елены Рыбакиной
04:19, 16 сентября 2026
Светлана Кузнецова заступилась за Арину Соболенко после скандала в финале US Open
Ислам Махачев с джерси ХК Ак Барс на турнире по ММА
03:51, 16 сентября 2026
"Ты никогда не бываешь виноватым": Ислам Махачев жёстко ответил Джону Джонсу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: