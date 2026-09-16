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Культура и шоу-бизнес

Умерла звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Наталья Данилова

умерла Наталья Данилова, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 18:23 Фото: kino-teatr.ru/Наталья Данилова
В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни умерла заслуженная артистка России Наталья Данилова. Актриса скончалась 8 сентября после тяжелой болезни, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 сентября пишут "Известия" со ссылкой на театр им. В.Ф. Комиссаржевской, где она работала.

Широкую известность Даниловой принесла роль младшего сержанта Варвары Синичкиной в фильме "Место встречи изменить нельзя". Она также сыграла княгиню Вольскую в "Маленьких трагедиях" и снималась в картинах "Тайна Черных дроздов", "Татьянин день", "Условия контракта", "Крик совы" и других.

Наталья Данилова родилась 25 сентября 1955 года в Ленинграде. Помимо работы в театре и кино, она занималась дубляжом и озвучивала персонажей мультфильмов и фильмов, в том числе Дашу (Мерилин) в "Брате-2". Актриса была лауреатом премии "Петрополь".

Ранее сообщалось, что умер культовый американский дизайнер костюмов и одежды Боб Маки.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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