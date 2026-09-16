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Культура и шоу-бизнес

Стендапер Элдос Алмазов перенес серьезную операцию

Элдос Алмазов, лечение, рак, операция, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 19:18 Фото: Instagram/eldos_almazov
28-летний стендап-комик Элдос Алмазов, проходящий лечение от остеосаркомы, рассказал об операции. Перед вмешательством он прошел четыре курса химиотерапии, которые помогли уменьшить опухоль, сообщает Zakon.kz.

Лечение помогло уменьшить новообразование, после чего специалисты смогли провести операцию.

"Я четыре химии получил, уменьшил опухоль, сейчас операцию сделали, удалили опухоль", – написал Алмазов в своем Telegram-канале.

Также стендапер поблагодарил всех своих фанатов за поддержку.

"Спасибо всем за поддержу, теплые слова, обнял всех родные", – написал комик.

Пока Алмазов восстанавливается после операции. Сейчас ему приходится заново учиться ходить.

Ранее сообщалось, что концерт известного cтендап-комика прервали в Астане. По словам очевидцев, в зал пришли сотрудники полиции и увели комика за кулисы.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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