Димаш Кудайберген показал новый образ перед мировым туром
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Всемирно известный казахстанский мультиинструменталист Димаш Кудайберген в преддверии нового масштабного мирового тура под названием DiMENSIONS World Tour обратился к армии поклонников, сообщает Zakon.kz.
Для этого артист опубликовал кадры свежей фотосессии. Певец предстал перед зрителями в классическом образе и кожаном плаще.
"Подготовка к туру идет полным ходом. Не могу дождаться встречи с вами, дорогие", – написал Кудайберген в подписи к посту на странице в Instagram 17 cентября 2026 года.
Фанаты исполнителя живо отозвались на признание кумира.
- И мы тоже с нетерпением ждем встречи, Димаш!
- Очень круто.
- Красота дивная! Смотрю, удивляюсь, наслаждаюсь.
- Отличные фотографии, чтобы начать день красиво.
- Вот это я понимаю "Доброе утро".
- Как всегда неотразим.
Материал по теме
Марши, афиши и пикники: как фанаты по всему миру готовятся к туру Димаша Кудайбергена
Новый мировой концертный тур начинается 18 октября 2026 года с концерта в польском Кракове.
Расписание первых концертов тура
- 18 октября 2026 – Краков, Польша (Tauron Arena).
- 24 октября 2026 – Дюссельдорф, Германия (PSD BANK DOME).
- 30 октября 2026 – Мадрид, Испания (Palacio Vistalegre).
- Ноябрь 2026 – продолжение тура по городам Латинской Америки (Мексика, Колумбия, Чили).
8 сентября сообщалось, что композиция Кудайбергена Aqerke вошла в тройку лидеров итогового летнего рейтинга, организованного популярной международной радиостанцией Channel R Radio.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript