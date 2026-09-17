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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген показал новый образ перед мировым туром

Димаш Кудайберген, народный артист РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 12:43 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Всемирно известный казахстанский мультиинструменталист Димаш Кудайберген в преддверии нового масштабного мирового тура под названием DiMENSIONS World Tour обратился к армии поклонников, сообщает Zakon.kz.

Для этого артист опубликовал кадры свежей фотосессии. Певец предстал перед зрителями в классическом образе и кожаном плаще.

"Подготовка к туру идет полным ходом. Не могу дождаться встречи с вами, дорогие", – написал Кудайберген в подписи к посту на странице в Instagram 17 cентября 2026 года.

Фанаты исполнителя живо отозвались на признание кумира.

  • И мы тоже с нетерпением ждем встречи, Димаш!
  • Очень круто.
  • Красота дивная! Смотрю, удивляюсь, наслаждаюсь.
  • Отличные фотографии, чтобы начать день красиво.
  • Вот это я понимаю "Доброе утро".
  • Как всегда неотразим.

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 12:43
Марши, афиши и пикники: как фанаты по всему миру готовятся к туру Димаша Кудайбергена

Новый мировой концертный тур начинается 18 октября 2026 года с концерта в польском Кракове.

Расписание первых концертов тура

  • 18 октября 2026 – Краков, Польша (Tauron Arena).
  • 24 октября 2026 – Дюссельдорф, Германия (PSD BANK DOME).
  • 30 октября 2026 – Мадрид, Испания (Palacio Vistalegre).
  • Ноябрь 2026 – продолжение тура по городам Латинской Америки (Мексика, Колумбия, Чили).

8 сентября сообщалось, что композиция Кудайбергена Aqerke вошла в тройку лидеров итогового летнего рейтинга, организованного популярной международной радиостанцией Channel R Radio.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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