Димаш Кудайберген показал новый образ перед мировым туром

Всемирно известный казахстанский мультиинструменталист Димаш Кудайберген в преддверии нового масштабного мирового тура под названием DiMENSIONS World Tour обратился к армии поклонников, сообщает Zakon.kz.

Для этого артист опубликовал кадры свежей фотосессии. Певец предстал перед зрителями в классическом образе и кожаном плаще.

"Подготовка к туру идет полным ходом. Не могу дождаться встречи с вами, дорогие", – написал Кудайберген в подписи к посту на странице в Instagram 17 cентября 2026 года.

Фанаты исполнителя живо отозвались на признание кумира.

И мы тоже с нетерпением ждем встречи, Димаш!

Очень круто.

Красота дивная! Смотрю, удивляюсь, наслаждаюсь.

Отличные фотографии, чтобы начать день красиво.

Вот это я понимаю "Доброе утро".

Как всегда неотразим.

Материал по теме Марши, афиши и пикники: как фанаты по всему миру готовятся к туру Димаша Кудайбергена

Новый мировой концертный тур начинается 18 октября 2026 года с концерта в польском Кракове.

Расписание первых концертов тура

18 октября 2026 – Краков, Польша (Tauron Arena).

24 октября 2026 – Дюссельдорф, Германия (PSD BANK DOME).

30 октября 2026 – Мадрид, Испания (Palacio Vistalegre).

Ноябрь 2026 – продолжение тура по городам Латинской Америки (Мексика, Колумбия, Чили).

8 сентября сообщалось, что композиция Кудайбергена Aqerke вошла в тройку лидеров итогового летнего рейтинга, организованного популярной международной радиостанцией Channel R Radio.