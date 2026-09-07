Димаш Кудайберген вошел в тройку лидеров международного чарта

Композиция Димаша Кудайбергена Aqerke вошла в тройку лидеров итогового летнего рейтинга, организованного популярной международной радиостанцией Channel R Radio, сообщает Zakon.kz.

Летний рейтинг был сформирован по итогам глобального голосования поклонников. Об этом сообщается на официальном сайте артиста. В финальный список вошли 20 песен, а окончательное распределение позиций определили слушатели Channel R со всего мира. Голосование завершилось 3 сентября 2026 года, а итоговый рейтинг был опубликован спустя несколько дней.

Channel R – круглосуточная онлайн-радиостанция, специализирующаяся на современной популярной музыке и новых релизах.

По версии международной аудитории Channel R, Aqerke Димаша Кудайбергена заняла третью строчку итогового рейтинга.

Лидером рейтинга стала японской группа Number_i. Вторую позицию занял южнокорейский исполнитель Jin.

Релиз клипа на песню Aqerke состоялся в июле 2026 года. После его выхода часть поклонников раскритиковала певца. В комментариях артиста упрекали в отсутствии "хорошего продюсера", небольшом объеме собственного репертуара и чрезмерном использовании оперного и классического вокала.

Реакция певца не заставила себя ждать: Димаш записал видеообращение в Instagram, где поблагодарил аудиторию за любые отзывы и детально ответил на претензии. По его словам, народная песня Aqerke в новой аранжировке задумывалась как мост между казахской культурой и мировой аудиторией.

Сейчас на официальном канале Димаша Кудайбергена в Youtube клип на песню Aqerke набрал более 1 млн просмотров.

6 сентября 2026 года стало известно, что Димаш Кудайберген готовится к новому мировому туру, который начнется 18 октября 2026 года с концерта в польском Кракове.