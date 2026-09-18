Нурлан Сабуров, A’Studio и Cadillac 1981 года: Турсен Алагузов с размахом отметил 57-летие
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Свой 57-й день рождения казахстанский предприниматель Турсен Алагузов отметил в четверг, 17 сентября 2026 года, с большим размахом и в кругу множества гостей, сообщает Zakon.kz.
Одним из главных ведущих праздничного вечера стал знаменитый стендап-комик Нурлан Сабуров. Также хедлайнером праздника была музыкальная группа A’Studio.
Сама же супруга бизнесмена Баян Алагузова разместила красивый видеоролик, показав, как прошло грандиозное мероприятие.
"Волшебный вечер!" – кратко отметила продюсер.
Алагузов в свою очередь поделился другим роликом, в котором продемонстрировал подарок от жены.
Известно, что старшая дочь Баян Алагузовой подарила отчиму Cadillac 1981 года.
Кроме того, моменты вечеринки показали гости вечера. К примеру, ведущая Динара Сатжан и дизайнер Айрат Надров.
- С новым личным годом! Пусть он будет счастливым, ярким и по-настоящему вашим!
- Да, классная семья, восхищаюсь их умением быть искренними, проживать каждый день в своей жизни так, как им захотелось, не думать, что скажут, что подумают.
- Это называется быть честным с самим собой. Кайфовать от жизни.
- Единственные миллионеры, которые не вызывают раздражения! Открыто кайфуют, открыто показывают свадьбы детей, открыто показывают свои заводы, проекты. И чертовски приятно, что они занимаются благотворительными делами!
- Не знаю почему, но мне они так нравятся свободные, веселые и это самое главное, – пишут пользователи Казнета.
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В апреле 2026 года "танец" Алагузова стал хитом соцсетей. Позднее Баян Алагузова даже заявила, что заплатит полмиллиона тенге тому, кто повторит танец ее мужа.
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