Нурлан Сабуров, A’Studio и Cadillac 1981 года: Турсен Алагузов с размахом отметил 57-летие

Свой 57-й день рождения казахстанский предприниматель Турсен Алагузов отметил в четверг, 17 сентября 2026 года, с большим размахом и в кругу множества гостей, сообщает Zakon.kz.

Одним из главных ведущих праздничного вечера стал знаменитый стендап-комик Нурлан Сабуров. Также хедлайнером праздника была музыкальная группа A’Studio.

Сама же супруга бизнесмена Баян Алагузова разместила красивый видеоролик, показав, как прошло грандиозное мероприятие.

"Волшебный вечер!" – кратко отметила продюсер.

Алагузов в свою очередь поделился другим роликом, в котором продемонстрировал подарок от жены.

Известно, что старшая дочь Баян Алагузовой подарила отчиму Cadillac 1981 года.

Кроме того, моменты вечеринки показали гости вечера. К примеру, ведущая Динара Сатжан и дизайнер Айрат Надров.

С новым личным годом! Пусть он будет счастливым, ярким и по-настоящему вашим!

Да, классная семья, восхищаюсь их умением быть искренними, проживать каждый день в своей жизни так, как им захотелось, не думать, что скажут, что подумают.

Это называется быть честным с самим собой. Кайфовать от жизни.

Единственные миллионеры, которые не вызывают раздражения! Открыто кайфуют, открыто показывают свадьбы детей, открыто показывают свои заводы, проекты. И чертовски приятно, что они занимаются благотворительными делами!

Не знаю почему, но мне они так нравятся свободные, веселые и это самое главное, – пишут пользователи Казнета.

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В апреле 2026 года "танец" Алагузова стал хитом соцсетей. Позднее Баян Алагузова даже заявила, что заплатит полмиллиона тенге тому, кто повторит танец ее мужа.