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Культура и шоу-бизнес

Нурлан Сабуров, A’Studio и Cadillac 1981 года: Турсен Алагузов с размахом отметил 57-летие

Нурлан Сабуров, А’Студио и Cadillac, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 09:32 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Свой 57-й день рождения казахстанский предприниматель Турсен Алагузов отметил в четверг, 17 сентября 2026 года, с большим размахом и в кругу множества гостей, сообщает Zakon.kz.

Одним из главных ведущих праздничного вечера стал знаменитый стендап-комик Нурлан Сабуров. Также хедлайнером праздника была музыкальная группа A’Studio.

Сама же супруга бизнесмена Баян Алагузова разместила красивый видеоролик, показав, как прошло грандиозное мероприятие.

"Волшебный вечер!" – кратко отметила продюсер.

Алагузов в свою очередь поделился другим роликом, в котором продемонстрировал подарок от жены.

Известно, что старшая дочь Баян Алагузовой подарила отчиму Cadillac 1981 года.

Кроме того, моменты вечеринки показали гости вечера. К примеру, ведущая Динара Сатжан и дизайнер Айрат Надров.

  • С новым личным годом! Пусть он будет счастливым, ярким и по-настоящему вашим!
  • Да, классная семья, восхищаюсь их умением быть искренними, проживать каждый день в своей жизни так, как им захотелось, не думать, что скажут, что подумают.
  • Это называется быть честным с самим собой. Кайфовать от жизни.
  • Единственные миллионеры, которые не вызывают раздражения! Открыто кайфуют, открыто показывают свадьбы детей, открыто показывают свои заводы, проекты. И чертовски приятно, что они занимаются благотворительными делами!
  • Не знаю почему, но мне они так нравятся свободные, веселые и это самое главное, – пишут пользователи Казнета.

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 09:32
"Ему можно": Турсен Алагузов станцевал под хит Майкла Джексона

В апреле 2026 года "танец" Алагузова стал хитом соцсетей. Позднее Баян Алагузова даже заявила, что заплатит полмиллиона тенге тому, кто повторит танец ее мужа.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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