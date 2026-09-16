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Культура и шоу-бизнес

"Ему можно": Турсен Алагузов станцевал под хит Майкла Джексона

Турсен Алагузов, бизнесмен, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 17:23 Фото: Instagram/tursengali.t
56-летний экстравагантный казахстанский предприниматель Турсен Алагузов не стесняется проявлять себя в танцах, сообщает Zakon.kz.

На этот раз видео с ним разместила родная сестра его супруги – музыкальный продюсер Багым Мухитденова.

В кадре филантроп выполняет танцевальные па под известную композицию Billie Jean Майкла Джексона.

Комментаторы живо отреагировали на новый ролик и поделились своими впечатлениями.

  • У меня сын так же танцует.
  • Хороший и добрый человек.
  • Я решил, что буду танцевать так, когда стану миллиардером.
  • Ему можно так танцевать. Будь здоров и счастлив.
  • Ему все идет.
  • Главное – не сдаваться, до конца.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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