"Ему можно": Турсен Алагузов станцевал под хит Майкла Джексона

56-летний экстравагантный казахстанский предприниматель Турсен Алагузов не стесняется проявлять себя в танцах, сообщает Zakon.kz.

На этот раз видео с ним разместила родная сестра его супруги – музыкальный продюсер Багым Мухитденова.

В кадре филантроп выполняет танцевальные па под известную композицию Billie Jean Майкла Джексона.

Комментаторы живо отреагировали на новый ролик и поделились своими впечатлениями.

У меня сын так же танцует.

Хороший и добрый человек.

Я решил, что буду танцевать так, когда стану миллиардером.

Ему можно так танцевать. Будь здоров и счастлив.

Ему все идет.

Главное – не сдаваться, до конца.

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