"Ему можно": Турсен Алагузов станцевал под хит Майкла Джексона
Фото: Instagram/tursengali.t
56-летний экстравагантный казахстанский предприниматель Турсен Алагузов не стесняется проявлять себя в танцах, сообщает Zakon.kz.
На этот раз видео с ним разместила родная сестра его супруги – музыкальный продюсер Багым Мухитденова.
В кадре филантроп выполняет танцевальные па под известную композицию Billie Jean Майкла Джексона.
Комментаторы живо отреагировали на новый ролик и поделились своими впечатлениями.
- У меня сын так же танцует.
- Хороший и добрый человек.
- Я решил, что буду танцевать так, когда стану миллиардером.
- Ему можно так танцевать. Будь здоров и счастлив.
- Ему все идет.
- Главное – не сдаваться, до конца.
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