"Разрывает сердце": организация ООН опубликовала обращение Димаша Кудайбергена к миру

Казахстанский певец Димаш Кудайберген в качестве глобального посла доброй воли побывал в Бангладеш с гуманитарной миссией. После этого он обратился ко всему миру, сообщает Zakon.kz.

Видео с обращением опубликовала в Instagram Международная организация по миграции (МОМ), являющаяся частью системы Организации Объединенных Наций (ООН).

"Я нахожусь в Кокс-Базаре – крупнейшем в мире лагере для беженцев. То, что я здесь вижу, поистине разрывает сердце. Семьи каждый день вынуждены делать нелегкий выбор: купить еду, лекарства или приобрести самое необходимое для своих детей. Международная организация по миграции работает на местах, предоставляя семьям жизненно важную помощь, включая безопасное жилье и медицинское обслуживание. Однако ресурсы ограничены, а потребности остаются огромными. Нам нужна ваша поддержка, чтобы помочь еще большему числу нуждающихся. Пожалуйста, сделайте пожертвование сегодня – любая сумма важна. Ваша щедрость поможет этим семьям начать жизнь заново", – сказал Димаш.

Видео получило отклик десятка тысяч человек. Сотни людей со всего мира оставили комментарии, благодаря казахстанца за его не безразличие и деятельность.

Спасибо, дорогой Димаш, ты пример доброты, человечности, щедрости. Мы всегда должны быть благодарны за так много, что получаем, и возвращать это благословение, давая тому, кто в этом так нуждается.

Пусть Аллах будет с вами во всем, Димаш.

Привет, Димаш, спасибо за помощь нуждающимся, Бог благословит тебя! Привет из Мексики.

Спасибо за ваше большое сердце. Во времена, когда весь мир рушится, ваша поддержка дает беженцам надежду и чувство безопасности.

Димаш – такой замечательный пример мировой единства.

Димаш, спасибо за ваше доброе сердце.

Уважение и сострадание – это образ жизни Димаша.

Спасибо, Димаш, что помогаешь и привлекаешь внимание к их проблемам.

Спасибо, посол – ваш голос слышен.

Добрые люди действительно есть на этой земле. И особенно приятно осознавать, что известность не всегда меняет человека, иногда она лишь дает ему возможность сделать для других еще больше добра.

Кокс-Базар Димаш Кудайберген посетил весной 2026 года. Регион сталкивается с дополнительными вызовами, связанными с климатическими и природными рисками, включая сезонные наводнения и циклоны, что осложняет гуманитарную работу и условия жизни местных общин. А сейчас артист готовится к новому масштабному мировому туру под названием DiMENSIONS World Tour.