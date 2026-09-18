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Культура и шоу-бизнес

"Разрывает сердце": организация ООН опубликовала обращение Димаша Кудайбергена к миру

казахстанский певец Димаш Кудайберген , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 10:12 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген в качестве глобального посла доброй воли побывал в Бангладеш с гуманитарной миссией. После этого он обратился ко всему миру, сообщает Zakon.kz.

Видео с обращением опубликовала в Instagram Международная организация по миграции (МОМ), являющаяся частью системы Организации Объединенных Наций (ООН).

"Я нахожусь в Кокс-Базаре – крупнейшем в мире лагере для беженцев. То, что я здесь вижу, поистине разрывает сердце. Семьи каждый день вынуждены делать нелегкий выбор: купить еду, лекарства или приобрести самое необходимое для своих детей. Международная организация по миграции работает на местах, предоставляя семьям жизненно важную помощь, включая безопасное жилье и медицинское обслуживание. Однако ресурсы ограничены, а потребности остаются огромными. Нам нужна ваша поддержка, чтобы помочь еще большему числу нуждающихся. Пожалуйста, сделайте пожертвование сегодня – любая сумма важна. Ваша щедрость поможет этим семьям начать жизнь заново", – сказал Димаш.

Видео получило отклик десятка тысяч человек. Сотни людей со всего мира оставили комментарии, благодаря казахстанца за его не безразличие и деятельность.

  • Спасибо, дорогой Димаш, ты пример доброты, человечности, щедрости. Мы всегда должны быть благодарны за так много, что получаем, и возвращать это благословение, давая тому, кто в этом так нуждается.
  • Пусть Аллах будет с вами во всем, Димаш.
  • Привет, Димаш, спасибо за помощь нуждающимся, Бог благословит тебя! Привет из Мексики.
  • Спасибо за ваше большое сердце. Во времена, когда весь мир рушится, ваша поддержка дает беженцам надежду и чувство безопасности.
  • Димаш – такой замечательный пример мировой единства.
  • Димаш, спасибо за ваше доброе сердце.
  • Уважение и сострадание – это образ жизни Димаша.
  • Спасибо, Димаш, что помогаешь и привлекаешь внимание к их проблемам.
  • Спасибо, посол – ваш голос слышен.
  • Добрые люди действительно есть на этой земле. И особенно приятно осознавать, что известность не всегда меняет человека, иногда она лишь дает ему возможность сделать для других еще больше добра.

Кокс-Базар Димаш Кудайберген посетил весной 2026 года. Регион сталкивается с дополнительными вызовами, связанными с климатическими и природными рисками, включая сезонные наводнения и циклоны, что осложняет гуманитарную работу и условия жизни местных общин. А сейчас артист готовится к новому масштабному мировому туру под названием DiMENSIONS World Tour.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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