"Разрывает сердце": организация ООН опубликовала обращение Димаша Кудайбергена к миру
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген в качестве глобального посла доброй воли побывал в Бангладеш с гуманитарной миссией. После этого он обратился ко всему миру, сообщает Zakon.kz.
Видео с обращением опубликовала в Instagram Международная организация по миграции (МОМ), являющаяся частью системы Организации Объединенных Наций (ООН).
"Я нахожусь в Кокс-Базаре – крупнейшем в мире лагере для беженцев. То, что я здесь вижу, поистине разрывает сердце. Семьи каждый день вынуждены делать нелегкий выбор: купить еду, лекарства или приобрести самое необходимое для своих детей. Международная организация по миграции работает на местах, предоставляя семьям жизненно важную помощь, включая безопасное жилье и медицинское обслуживание. Однако ресурсы ограничены, а потребности остаются огромными. Нам нужна ваша поддержка, чтобы помочь еще большему числу нуждающихся. Пожалуйста, сделайте пожертвование сегодня – любая сумма важна. Ваша щедрость поможет этим семьям начать жизнь заново", – сказал Димаш.
Видео получило отклик десятка тысяч человек. Сотни людей со всего мира оставили комментарии, благодаря казахстанца за его не безразличие и деятельность.
- Спасибо, дорогой Димаш, ты пример доброты, человечности, щедрости. Мы всегда должны быть благодарны за так много, что получаем, и возвращать это благословение, давая тому, кто в этом так нуждается.
- Пусть Аллах будет с вами во всем, Димаш.
- Привет, Димаш, спасибо за помощь нуждающимся, Бог благословит тебя! Привет из Мексики.
- Спасибо за ваше большое сердце. Во времена, когда весь мир рушится, ваша поддержка дает беженцам надежду и чувство безопасности.
- Димаш – такой замечательный пример мировой единства.
- Димаш, спасибо за ваше доброе сердце.
- Уважение и сострадание – это образ жизни Димаша.
- Спасибо, Димаш, что помогаешь и привлекаешь внимание к их проблемам.
- Спасибо, посол – ваш голос слышен.
- Добрые люди действительно есть на этой земле. И особенно приятно осознавать, что известность не всегда меняет человека, иногда она лишь дает ему возможность сделать для других еще больше добра.
Кокс-Базар Димаш Кудайберген посетил весной 2026 года. Регион сталкивается с дополнительными вызовами, связанными с климатическими и природными рисками, включая сезонные наводнения и циклоны, что осложняет гуманитарную работу и условия жизни местных общин. А сейчас артист готовится к новому масштабному мировому туру под названием DiMENSIONS World Tour.
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