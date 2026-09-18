Русская жена владельца модельного агентства лишила его бизнеса после развода

Четырехлетний развод Джулии Хаарт со швейцарским предпринимателем Сильвио Скальей завершился разгромом последнего. Теперь женщине отойдет не только агентство, представляющее интересы крупнейших звезд подиума, но и роскошная квартира стоимостью почти 60 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Бывшие супруги, совладельцы ведущего модельного агентства, представляющего интересы Кендалл Дженнер, Адрианы Лимы и других супермоделей, наконец завершили громкий бракоразводный процесс. Разбирательства длились четыре года и обошлись сторонам в 90 млн долларов судебных издержек, пишет Page Six.

О расставании пары стало известно в 2022 году. Изначально Сильвио Скалья выдвинул против супруги Джулии Хаарт обвинения в хищении средств, однако в итоге расследование закончилось ордером на арест самого предпринимателя.

После аудита документов выяснилось, что бизнесмен выводил из компании десятки миллионов долларов в пользу третьих лиц и сторонних организаций, а также перечислял средства себе и своей любовнице. На эти деньги приобретались ювелирные украшения от Van Cleef и автомобили люкс-класса, включая два Bentley и Porsche.

В итоге суд пришел к выводу, что Скалья вывел из бизнеса сумму, равную полной стоимости его доли. В связи с этим права на оставшуюся часть некогда совместной компании полностью перешли к Хаарт.

Сама Хаарт поблагодарила суд за восстановление справедливости и заявила, что бывший муж пытался разрушить ее репутацию.

Джулия Хаарт (настоящее имя – Юлия Лейбов) – американский модельер родом из Москвы. За миллиардера Сильвио Скалью она вышла замуж в 2019 году.

В августе Николь Кидман впервые подробно высказалась о завершении 19-летнего брака с австралийским музыкантом Китом Урбаном. Актриса призналась, что не представляла свою жизнь таким образом, и назвала прошедший год непростым.