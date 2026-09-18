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Культура и шоу-бизнес

Русская жена владельца модельного агентства лишила его бизнеса после развода

Американский модельер , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 18:46 Фото: Instagram/juliahaart
Четырехлетний развод Джулии Хаарт со швейцарским предпринимателем Сильвио Скальей завершился разгромом последнего. Теперь женщине отойдет не только агентство, представляющее интересы крупнейших звезд подиума, но и роскошная квартира стоимостью почти 60 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Бывшие супруги, совладельцы ведущего модельного агентства, представляющего интересы Кендалл Дженнер, Адрианы Лимы и других супермоделей, наконец завершили громкий бракоразводный процесс. Разбирательства длились четыре года и обошлись сторонам в 90 млн долларов судебных издержек, пишет Page Six.

О расставании пары стало известно в 2022 году. Изначально Сильвио Скалья выдвинул против супруги Джулии Хаарт обвинения в хищении средств, однако в итоге расследование закончилось ордером на арест самого предпринимателя.

После аудита документов выяснилось, что бизнесмен выводил из компании десятки миллионов долларов в пользу третьих лиц и сторонних организаций, а также перечислял средства себе и своей любовнице. На эти деньги приобретались ювелирные украшения от Van Cleef и автомобили люкс-класса, включая два Bentley и Porsche.

В итоге суд пришел к выводу, что Скалья вывел из бизнеса сумму, равную полной стоимости его доли. В связи с этим права на оставшуюся часть некогда совместной компании полностью перешли к Хаарт.

Сама Хаарт поблагодарила суд за восстановление справедливости и заявила, что бывший муж пытался разрушить ее репутацию.

Джулия Хаарт (настоящее имя – Юлия Лейбов) – американский модельер родом из Москвы. За миллиардера Сильвио Скалью она вышла замуж в 2019 году.

В августе Николь Кидман впервые подробно высказалась о завершении 19-летнего брака с австралийским музыкантом Китом Урбаном. Актриса призналась, что не представляла свою жизнь таким образом, и назвала прошедший год непростым.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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