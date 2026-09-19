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Культура и шоу-бизнес

Выяснился пол и имя первенца Леди Гаги

Леди Гага, певица, звезда, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 07:20 Фото: Instagram/ladygaga
У 40-летней певицы Леди Гаги и ее избранника Майкла Полански родилась дочь, которую назвали Роуз Бин Полански. Вероятно, имя связано с песней La Vie En Rose, которую Гага исполнила в фильме "Звезда родилась", сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на TMZ, у звезды также есть татуировка в виде розы с надписью "La Vie En Rose" на спине.

11 сентября стало известно, что Леди Гага впервые стала матерью. Издание Page Six сообщило, что у поп-звезды и ее жениха 9 июня родился первый совместный ребенок.

Пару с новорожденным уже запечатлели папарацци в Северной Калифорнии. На опубликованных изданием фотографиях видно, как Леди Гага держит ребенка в слинге и придерживает его одной рукой.

До этого газета Daily Mail со ссылкой на близкий к паре источник писала, что певица могла тайно выйти замуж за Майкла Полански. По словам инсайдера, никто из знакомых не видел ее и ничего о ней не слышал больше месяца.

Пара могла обзавестись дочерью с помощью суррогатной матери в Лос-Анджелесе. Неизвестно, почему певица выбрала суррогатное материнство. Предположительно, это может быть связано с хроническими болезнями звезды – Леди Гага открыто рассказала о своей борьбе с фибромиалгией, заболеванием, которое вызывает сильные боли и переутомление.

Ранее живот Ерке Есмахан стал предметом обсуждения: певица ответила критикам.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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