Шар покатился по зрителям: Akon упал на концерте в Кыргызстане

Кыргызстанцы массово выкладывают в Сети видео падения мирового артиста Akonа, который прямо во время выступления в Бишкеке буквально покатился по зрителям, находясь внутри большого прозрачного шара, сообщает Zakon.kz.

18 сентября сенегальско-американский певец, автор песен и продюсер Алиан Дамала Тиам, более известный как Akon, дал большой концерт на "Бишкек Арене". Вместе с ним на сцену вышли американские исполнители Ne-Yo и Busta Rhymes. Насладиться шоу и голосом мировых звезд собрались 35 тыс. зрителей.

Исполнителям удалось впечатлить публику их любимыми хитами Lonely, Locked UpSmack That, Beautiful и Right Now, а также крутыми фишками во время исполнения. Самым захватывающим моментом стало падение Akonа.

Он необычно вышел к поклонникам: внутри прозрачного шара. Подошел близко к краю сцены и буквально покатился по зрителям. Люди попытались удержать своего кумира, но певец потерял равновесие и упал. За то было видно, что он пел вживую без фонограммы. Артист внутри шара будто оказался в заложниках и ничего не мог поделать, пока люди ему не помогли. Чтобы вернуть героя вечера на сцену, пришлось провести целую спасательную операцию. Слушателям удалось запечатлеть курьезный и эпичный момент, который мгновенно разошелся в Сети.

Наконец оказавшись на сцене Akon не смог удержаться и засмеялся, а вместе с ним и весь зал. Люди тепло его поддержали и поаплодировали в конце.

Сам артист на своей страничке в соцсетях пока умолчал о падении, поделившись лишь яркими сценами выступления. За то комментаторы признались, что это незабываемое событие:

От души посмеялась.

Я был там. Это было незабываемо. Он классный. Видно было, как он растерялся, с него сползли наушники, он все пытался собрать и не заржать одновременно. Еще никто из артистов не был так близок к зрителям. Многим руки пожал. В общем класс.

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