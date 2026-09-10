В Кыргызстане заявили, что Казахстан перехватил Канье Уэста, а концерт Шакиры на грани провала

Выступление колумбийской певицы Шакиры в Бишкеке, как оказалось, под большим вопросом. Официальный контракт с артисткой Кыргызстан еще не подписал, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал 24.kg генеральный директор Gamma Media Group Ислам Сатаров, ему известно, что Управление делами президента Кыргызстана ведет переговоры по организации концерта с казахстанской компанией VProject. Та, в свою очередь, привлекла посредническую компанию Life Nation для переговоров с менеджментом Шакиры.

"Я, как продюсер, лично нахожусь в контакте с менеджерами Шакиры и на сегодня могу уверенно сказать, что официальный контракт с певицей кыргызская сторона еще не подписала", – заявил Сатаров.

По его словам, Управделами президента ранее сообщало о передаче VProject предоплаты в размере 1 млн долларов. При этом Сатаров отметил, что ему неизвестно, кто именно перечислил эти средства и были ли они переданы непосредственно стороне Шакиры.

Продюсер также сообщил, что менеджеры певицы, узнав о распространяемой информации о ее возможном концерте в Бишкеке, выставили штраф в размере 1 млн долларов (более 454 млн тенге).

По словам Сатарова, организация концерта артиста такого уровня требует длительной подготовки и не может быть сведена только к расчету гонорара.

"Обычно подготовка начинается за год вперед. Все детали необходимо просчитать – вплоть до чартерных рейсов. Нужно думать не только о местной аудитории, но и о мировой", – отметил он.

По оценке Сатарова, гонорар Шакиры составит 6-7 млн долларов (до 3,1 млрд тенге), а с учетом логистики, технического обеспечения, проживания, перелетов и других расходов общая стоимость ее выступления в Бишкеке может достигнуть около 10 млн долларов (4,5 млрд тенге).

Продюсер также выразил недоумение по поводу выбора иностранных компаний для организации такого крупного мероприятия.





"Мне непонятно, почему Управделами президента обращается за организацией концерта не к официальному госоргану, например Министерству культуры, или отечественным продюсерам, а выбирает иностранные продюсерские фирмы", – сказал он.

При этом Сатаров отметил, что посредническая компания Life Nation, по его словам, берет за свои услуги 20% сверх гонорара, что при многомиллионном контракте составляет значительную сумму.

Продюсер также напомнил о ранее обсуждавшемся концерте Канье Уэста в Бишкеке. По его словам, тогда гонорар американского артиста составлял около 5 млн долларов (2,271 млрд тенге), и кыргызская сторона была готова его оплатить. Но, по его словам, казахстанские организаторы предложили певцу на 2 млн долларов больше (более 908 млн тенге), и выступление в Кыргызстане не состоялось.

Сатаров подчеркнул, что при организации концертов мировых звезд необходимо учитывать не только финансовую сторону вопроса: артист сам выбирает, в какой стране и на какой площадке выступать.

Таким образом, несмотря на ранее появившиеся сообщения о возможном концерте Шакиры в Бишкеке, вопрос ее официального выступления в Кыргызстане, по словам Сатарова, пока остается открытым.

6 сентября 2026 года Управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев анонсировал выступление всемирно известной колумбийской певицы Шакиры на новой "Бишкек Арена".

Американский рэпер Канье Уэст (Ye) в рамках мирового турне выступил в Алматы 15 августа 2026 года на Центральном стадионе. 21 августа организаторы раскрыли, что город на этом концерте заработал приблизительно 5 млрд тенге.