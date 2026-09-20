После развода звезда "Йеллоустоуна" Кевин Костнер засветился с молодой спутницей

71-летний актер Кевин Костнер оказался в центре слухов о возможном новом романе. Звезду "Йеллоустоуна" заметили в супермаркете в Санта-Барбаре вместе с 40-летним лайфстайл-коучем Дженнифер Милберн, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, папарацци сфотографировали пару во время совместного шопинга. Костнер и Милберн улыбались, вместе ходили по магазину и по очереди везли тележку. Актер был одет в белые джинсы, рубашку и шлепанцы, а его спутница выбрала джинсовые шорты, белую рубашку и сандалии.

Ранее Костнер уже становился героем слухов о личной жизни из-за его общения с кантри-певицей Джуэл. В 2024 году актер заявил, что они лишь друзья и никогда не встречались, попросив не допускать спекуляций, которые могли бы повлиять на их отношения.

Костнер был женат на дизайнере Кристин Баумгартнер 18 лет. Она подала на развод в мае 2023 года. У бывших супругов трое детей – Кейден, Хейс и Грейс. После развода они договорились о совместной юридической и физической опеке над детьми.

Представитель Костнера пока не прокомментировал фотографии с Милберн. Неизвестно, состоят ли актер и лайфстайл-коуч в романтических отношениях.

Кевин Костнер – знаменитый американский актёр, кинорежиссёр, продюсер и музыкант, обладатель двух премий "Оскар" (оба за фильм "Танцующий с волками"). Он прославился главными ролями в культовых фильмах "Телохранитель", "Неприкасаемые", а также успешной работой в сериале "Йеллоустоун".

Beaming Kevin Costner, 71, spotted getting 'extremely affectionate' with mystery blonde while grocery shopping near his $145M California compound https://t.co/5xAaRlnfJD — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 15, 2026

Ранее сообщалось, что звезду "Великолепного века" и "Чукура" задержали в Турции.