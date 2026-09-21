Жена Стаса Михайлова заявила о расставании с 57-летним артистом

Разлад произошел в семье одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса – эстрадного певца Стаса Михайлова и его супруги Инны, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram 53-летней жены артиста, которая разместила серию Stories. В одном из них Инна репостнула публикацию 57-летнего супруга, которую сопроводила смайликом в виде клоуна.

"Человек-fake... Мы больше не вместе... Я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду. Это правда!" – написала Инна Михайлова 21 сентября 2026 года.

Примечательно, что сегодня в семье Михайловых к тому же важный праздник – день рождения их совместной дочери Марии. Оба родителя поздравили младшую наследницу с 14-летием, посвятив ей посты.

Отметим, что Стас Михайлов пока никак не прокомментировал эмоциональные посты жены. А Инна в свою очередь не уточнила причин разлада в семье.

При этом в светской тусовке kp.ru рассказали: "Говорят, что пара рассталась недавно. Сегодня вот таким публичным образом в соцсетях Инна Михайлова протестует против того, что концертное шоу "Народный корпоратив", в создании которого она много лет назад участвовала, придумывала с командой формат, проведут теперь без ее участия. Впервые в 2015 году прошел концерт в этом формате. Теперь женщина таким способом показала, что все новые шоу не имеют отношения к тому, в чем участвовала ранее она..."

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В июне 2025 года Стас Михайлов посетил Казахстан с концертами. В рамках поездки певец навестил в Алматы известного байера и стилиста Лилию Рах, с которой прогулялся по южной столице РК. Но многие раскритиковали имидж российского исполнителя.