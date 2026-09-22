#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
448.44
514.81
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
448.44
514.81
5.33
Культура и шоу-бизнес

"Поешь на тоях?": Али Окапов ответил на популярный вопрос и раскрыл главный источник дохода

Али Окапов, артист, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 10:15 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский певец Али Окапов показал и назвал важную часть своей работы, сообщает Zakon.kz.

Старший сын знаменитой артистки Розы Рымбаевой признался, что до сих пор встречает людей, которые спрашивают: "А ты поешь на тоях, корпоративах?"

"Конечно, удивляюсь. Потому что сколько себя помню, как сольного артиста (15 лет на сцене), я с первого года всегда выступал везде. Не делю сцену. Мне, честно говоря, без разницы. Это может быть той на 50 человек, это может быть Open air на 50 тысяч. Задача-то одна и та же. Петь и танцевать, дарить настроение. Поднимать настроение – или, наоборот, портить его. В общем, дарить эмоции".Али Окапов

Телеведущий также признался, что частные мероприятия – совершенно серьезная часть его работы.

"Тои, юбилеи, корпоративы. Отношусь к этому прекрасно. Во-первых, это мой заработок. Во-вторых, получаешь заряд эмоций, когда непосредственно с людьми рядом. Который ты не получишь на концерте. Потому что там есть расстояние, субординация".Али Окапов

Немного ранее казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова сделала резкое признание о личной жизни. Его можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Казахстанский артист, певец
03:59, 20 ноября 2025
Али Окапов объяснил, почему у него нет автомобиля
Али Окапов устроил семейную фотосессию
13:45, 17 октября 2023
Али Окапов устроил семейную фотосессию
Знаменитости, пара, отношения
03:30, 14 апреля 2025
Али Окапов выступил на утреннике сына
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Гандбол на XX летних Азиатских играх
10:57, Сегодня
Женская сборная Казахстана по гандболу одержала первую победу на Азиаде-2026
Нурканат Ажиканов проиграл в четвертьфинале Азиатских игр по карате
10:54, Сегодня
Нурканат Ажиканов проиграл в четвертьфинале Азиатских игр по карате
Шикарная мотивация для мастеров даянга из Казахстана
10:39, Сегодня
Казахстанская федерация таеквондо объявила размеры денежных вознаграждений для спортсменов
Бэлла Самашева завоевала бронзовую медаль Азиатских игр по каратэ
10:27, Сегодня
Бэлла Самашева завоевала бронзовую медаль Азиатских игр по карате
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: