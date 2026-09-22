"Поешь на тоях?": Али Окапов ответил на популярный вопрос и раскрыл главный источник дохода

Казахстанский певец Али Окапов показал и назвал важную часть своей работы, сообщает Zakon.kz.

Старший сын знаменитой артистки Розы Рымбаевой признался, что до сих пор встречает людей, которые спрашивают: "А ты поешь на тоях, корпоративах?"

"Конечно, удивляюсь. Потому что сколько себя помню, как сольного артиста (15 лет на сцене), я с первого года всегда выступал везде. Не делю сцену. Мне, честно говоря, без разницы. Это может быть той на 50 человек, это может быть Open air на 50 тысяч. Задача-то одна и та же. Петь и танцевать, дарить настроение. Поднимать настроение – или, наоборот, портить его. В общем, дарить эмоции". Али Окапов

Телеведущий также признался, что частные мероприятия – совершенно серьезная часть его работы.

"Тои, юбилеи, корпоративы. Отношусь к этому прекрасно. Во-первых, это мой заработок. Во-вторых, получаешь заряд эмоций, когда непосредственно с людьми рядом. Который ты не получишь на концерте. Потому что там есть расстояние, субординация". Али Окапов

Немного ранее казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова сделала резкое признание о личной жизни. Его можно прочитать по этой ссылке.