"Что сегодня должен услышать мир?": Димаш Кудайберген призвал к серьезному разговору

Певец, Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген 23 сентября 2026 года обратился к своей многомиллионной аудитории с предложением интеллектуального характера, сообщает Zakon.kz.

Для обратной связи с подписчиками артист задал им несколько вопросов в Instagram.

"Всем привет! Решил сегодня немного пофилософствовать вместе с вами. Иногда я думаю…Мы привыкли считать искусство чем-то, что украшает нашу жизнь. Музыка. Кино. Картины. Стихи. Но что, если его настоящая сила совсем в другом? Что, если одна песня способна изменить человека? Одна строчка – заставить отказаться от ненависти? Одна история – помочь увидеть себя в совершенно чужом человеке? И тогда возникает главный вопрос: Способно ли искусство остановить то, что не смог остановить разум? И если да – что сегодня должен услышать мир? Очень интересно узнать, что думаете вы. Давайте немного пофилософствуем вместе", – предложил Димаш.

Подписчики Димаша подхватили его мысли и стали развивать, кто как видит:

Только искусство и делает человека человеком, и понимать, чувствовать красоту может только человек. Пусть музыка пробуждает любовь и добро в человеке!

Мир должен услышать, что любовь может сохранить мир!

Я думаю, что искусство — это путь к изменению жизней, точно так же, как ваше искусство полно любви, которая объединяет людей со всего мира и делает вас лучше, благодаря вам

Димаш, твоя музыка всегда заставляет меня думать о том, что я могла бы сделать лучше! Когда слушаю историю одного неба, меня до сих пор трясет! Так и хочется сказать людям на земле: выбирайте жизнь! Делайте шаг к хорошему! Земля устала от неправильных решений! Давайте делать добро, миру это нужно

Для меня музыка – источник счастья. Она заставляет меня на некоторое время забыть обо всех проблемах в жизни.

Музыка, звуки могут быть очень исцеляющими. Я переживаю это сам уже много лет с вашим голосом, музыкой и текстами песен. Это терапевтично. И да, вы абсолютно правы, особенно в это хаотичное время

Это зависит от того, кто поет! Когда вы поете, все звучит хорошо и согревает душу. По-моему мнению, вы могли бы пропеть для меня телефонный справочник и счет за электричество, и я бы наслаждался этим точно так же!

Конечно, искусство должно рождать в человеке самые светлые чувства и делать его лучше, чище. Люблю тебя, драгоценный наш философ!

Буквально сегодня, 23 сентября, знаменитый казахстанский шоумен Данияр Батырбаев выразил свое восхищение Димашем Кудайбергеном. По его словам, голос певца давно перестал быть просто вокальным феноменом. За ним стоит огромный труд, культура, дисциплина и настоящее уважение к музыке.