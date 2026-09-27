Знаменитый российский гипнотизер и психотерапевт Анатолий Кашпировский стал отцом в 86 лет. Об этом рассказал его директор Сергей Рудых, сообщает Zakon.kz.

Как пишет kp.ru, по словам представителя Кашпировского, сейчас гипнотизер избегает публичности, так как желает "пожить немножко для себя" и быть просто заботливым отцом. У него родилась дочь в прошлом году.

"Он с ней сейчас носится, он ее очень любит. Они вместе с женой занимаются воспитанием. Здесь не надо искать каких‑то страшных тайн и придумывать жуткие болезни", – раскрыл Рудых.

Директор на фоне слухов о тяжелом состоянии здоровья Кашпировского отметил, что психотерапевт следит за здоровьем: каждое утро он спускается и поднимается по лестнице с 13 этажа и занимается с 32‑килограммовыми гирями.

"Ничего лишнего он себе не позволяет. То есть в питании он крайне непривередлив. У него все очень просто: яйца, творог, супчики. Он старается есть диетическую пищу. Икру ложками не ест, он ее вообще не ест, потому что не любит", – пояснил Рудых.

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