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Мир

Редкое видео с Брюсом Уиллисом опубликовала его дочь

актер, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 22:31 Фото: Instagram/ScoutLaurueWillis
Дочь американского актера Брюса Уиллиса Скаут показала новые редкое видео с отцом, сообщает Zakon.kz.

Роликом она поделилась в Instagram. 

"Кое-что из декабря, и официальное объявление. К вашему вниманию, я теперь актриса", — написала Скаут Уиллис.

Кроме того, Скаут Уиллис опубликовала кадры, в которых собрала ряд моментов из своей личной и профессиональной жизни.

У актера трое детей от Деми Мур: они также воспитали дочь Румер, которая в 2023 году родила девочку Луэтту. Супруги прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Они воспитывают двух дочерей: 12-летнюю Мейбел Рей и 10-летнюю Эвелин Пенн.

У 69-летнего Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию (ЛВД), которая со временем ухудшилась до такой степени, что, по словам его семьи, у него возникли "проблемы с коммуникацией".

Проблемы со здоровьем привели к тому, что звезде пришлось бросить съемки с 2022 года. Он сыграл в более чем 100 фильмах, выиграл премию "Золотой глобус" за роль в американской комедийной драме "Детективное агентство "Лунный свет".

Ранее актриса Деми Мур поделилась новостями о состоянии здоровья своего бывшего мужа Брюса Уиллиса.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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