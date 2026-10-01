Третья жена Гарика Харламова показала архивные фото беременности после рождения дочери

Жена известного комика Гарика Харламова после рождения дочери стала делиться с многочисленной аудиторией архивными снимками беременности, сообщает Zakon.kz.

Катерина Ковальчук опубликовала серию кадров на своей странице в Instagram 30 сентября 2026 года.

"Сентябрь. Лучший месяц в лучшем году моей жизни. Навсегда в самом сердце самыми яркими красками", – написала актриса сериала "Гусар".

Это просто как кадры из кино, из очень хорошего кино.

Чуда чудесные!

Самый сладкий сентябрь.

Мамская жизнь – она такая.

Крепкого здоровья мамочке и малышке.

Пусть каждый последующий месяц будет лучше и лучше! Конечно, этот сентябрь запомнится навсегда! Счастья, здоровья и любви вашей растущей семье! – отметили комментаторы после просмотра.

13 сентября 2026 года 45-летний Харламов стал отцом во второй раз. Об этом радостном событии Ковальчук рассказала также в своих социальных сетях. Стоит уточнить, что это первый совместный ребенок пары. Для Харламова новорожденная стала второй дочерью. Старшую дочь Анастасию ему родила бывшая жена Кристина Асмус. Известно, что Харламов и Ковальчук поженились в 2024 году, до этого они встречались на протяжении пяти лет.