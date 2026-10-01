#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
440.86
500.77
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
440.86
500.77
5.27
Культура и шоу-бизнес

Третья жена Гарика Харламова показала архивные фото беременности после рождения дочери

Гарик Харламов, Катерина Ковальчук, актеры, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 12:04 Фото: Instagram/katerinakovalchyk
Жена известного комика Гарика Харламова после рождения дочери стала делиться с многочисленной аудиторией архивными снимками беременности, сообщает Zakon.kz.

Катерина Ковальчук опубликовала серию кадров на своей странице в Instagram 30 сентября 2026 года.

"Сентябрь. Лучший месяц в лучшем году моей жизни. Навсегда в самом сердце самыми яркими красками", – написала актриса сериала "Гусар".
  • Это просто как кадры из кино, из очень хорошего кино.
  • Чуда чудесные!
  • Самый сладкий сентябрь.
  • Мамская жизнь – она такая.
  • Крепкого здоровья мамочке и малышке.
  • Пусть каждый последующий месяц будет лучше и лучше! Конечно, этот сентябрь запомнится навсегда! Счастья, здоровья и любви вашей растущей семье! – отметили комментаторы после просмотра.

13 сентября 2026 года 45-летний Харламов стал отцом во второй раз. Об этом радостном событии Ковальчук рассказала также в своих социальных сетях. Стоит уточнить, что это первый совместный ребенок пары. Для Харламова новорожденная стала второй дочерью. Старшую дочь Анастасию ему родила бывшая жена Кристина Асмус. Известно, что Харламов и Ковальчук поженились в 2024 году, до этого они встречались на протяжении пяти лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Молодую жену Гарика Харламова заподозрили в беременности
19:32, 10 февраля 2025
Молодую жену Гарика Харламова заподозрили в беременности
Третья жена Гарика Харламова обратилась к отцу, с которым познакомилась в 17 лет
00:37, 22 декабря 2024
Третья жена Гарика Харламова обратилась к отцу, с которым познакомилась в 17 лет
Третья жена Харламова обратилась к свекрови
11:15, 03 февраля 2025
Третья жена Харламова обратилась к свекрови
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нуржан Батырбеков делает прием
12:24, Сегодня
Казахстанец Нуржан Батырбеков уступил в бою за "золото" Азиады по джиу-джитсу
Казахстанский стрелок Никита Чирюкин провалился в финале Азиатских игр по стрельбе
12:17, Сегодня
Казахстанский стрелок Никита Чирюкин провалился в финале Азиатских игр по стрельбе
Батырбек Абдулла висит на саудите
11:49, Сегодня
Абдулла Батырбек проиграл бой за бронзовую медаль Азиады по джиу-джитсу в Японии
Ажар Асхат
11:37, Сегодня
Дзюдоистка Ажар Асхат поборется за "золото" Азиады, огорчив монголку в полуфинале
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: