64-летний Джим Кэрри тайно женился

Звезда Голливуда, актер и комик Джим Кэрри женился в третий раз, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание PEOPLE, избранницей 64-летнего "Брюса Всемогущего" стала его давняя подруга Мин Ха.

Свадьба прошла 30 сентября 2026 года в Лос-Анджелесе в закрытом формате в кругу близких актера.

Семь месяцев назад Кэрри и Мин Ха появились вместе во Франции на церемонии вручения премии "Сезар". Во время выступления он признался своей спутнице в любви.

Актер не любит выставлять на публику свою личную жизнь. Известно лишь, что пара вместе несколько лет, как минимум с 2022 года.

32-летняя (по другим данным – 34-летняя) Мин Ха – художница и актриса.

Jim Carrey is married again! 💍



The movie star has married his longtime girlfriend Min Ah, seven months after the couple made their public debut at the César Awards.



During his February speech, Carrey thanked Min Ah in French and called her his “sublime companion.”



The… pic.twitter.com/Ph4WMP0plC — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) October 1, 2026

Джим Керри был женат два раза. Первой женой была Мелисса Уомер, у них родилась их дочь Джейн Эрин. Супруги развелись в 1995 году. В 1996-м актер женился на своей партнерше по фильму "Тупой и еще тупее" Лорен Холли, через год они развелись. Актер также встречался с фотомоделью Дженни Маккарти, ирландской визажисткой Катрионой Уайт и актрисой Джинджер Гонзагой.

В начале 2026 года в обществе обсуждали внешние изменения Керри. Многих смутило округлившееся лицо актера и странная мимика, из-за чего появились конспирологические теории о том, что это двойник. В сентябре актер снова спровоцировал новую волну обсуждений в Сети после того, как записал видеопоздравление для своего друга.