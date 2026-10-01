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Культура и шоу-бизнес

64-летний Джим Кэрри тайно женился

Джим Кэрри, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 12:28 Фото: X/@FilmNewsWeb
Звезда Голливуда, актер и комик Джим Кэрри женился в третий раз, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание PEOPLE, избранницей 64-летнего "Брюса Всемогущего" стала его давняя подруга Мин Ха.

Свадьба прошла 30 сентября 2026 года в Лос-Анджелесе в закрытом формате в кругу близких актера.

Семь месяцев назад Кэрри и Мин Ха появились вместе во Франции на церемонии вручения премии "Сезар". Во время выступления он признался своей спутнице в любви.

Актер не любит выставлять на публику свою личную жизнь. Известно лишь, что пара вместе несколько лет, как минимум с 2022 года.

32-летняя (по другим данным – 34-летняя) Мин Ха – художница и актриса.

Джим Керри был женат два раза. Первой женой была Мелисса Уомер, у них родилась их дочь Джейн Эрин. Супруги развелись в 1995 году. В 1996-м актер женился на своей партнерше по фильму "Тупой и еще тупее" Лорен Холли, через год они развелись. Актер также встречался с фотомоделью Дженни Маккарти, ирландской визажисткой Катрионой Уайт и актрисой Джинджер Гонзагой.

В начале 2026 года в обществе обсуждали внешние изменения Керри. Многих смутило округлившееся лицо актера и странная мимика, из-за чего появились конспирологические теории о том, что это двойник. В сентябре актер снова спровоцировал новую волну обсуждений в Сети после того, как записал видеопоздравление для своего друга.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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