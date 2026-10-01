"А кто отец?": бывшая гражданская жена Тимати рассекретила беременность
Об этом сегодня, 1 октября 2026 года, стало известно из ее Instagram-странички.
"Сейчас не буду многословна. Просто поделюсь с вами самым трепетным и важным моментом своей жизни. Скоро я стану мамой во второй раз", – написала бывшая гражданская жена Тимати под фотографиями, где показала заметно округлившийся живот.
Подписчики сразу же принялись поздравлять Решетову с радостным событием, пожелав ей легкой беременности и родов. Некоторых из них 30-летняя модель приятно удивила такой неожиданной новостью:
- "Офигеть!"
- "Вот это поворот".
- "Легких вам родов".
- "Поздравляю, малышка".
- "Какая статная! Поздравляю!"
- "Вот это новость, поздравляю".
- "Вау! Как я рада! Настя, супер".
- "Самая красивая беременяшка".
- "Такая красота должна творить красоту".
- "Настя, дорогая, поздравляю! Какая красивая".
- "Поздравляю! Невероятно и очень рада за вас".
- "Какое сочетание женственности и роскошности".
- "Ну вау! Какие прекрасные новости! Поздравляю".
- "Еще на одного красивого ребенка больше будет! Легкой беременности!"
- "Моя дорогая! Я поздравляю тебя! Ты второй раз будешь лучшей мамой для малыша, малышу очень с тобой повезет".
Но объявление о беременности вызвало и вопросы. У телеведущей, которая особо не раскрывает подробности личной жизни, спросили, кто является отцом ребенка. Пока Анастасия никак не отреагировала на подобного рода вопросы. Также хейтеры припомнили ей слухи о романе с экс-супругом Алсу, из-за которого якобы и распался многолетний брак певицы:
- "А кто отец?"
- "Может, отец – Тимати".
- "А вы разве замужем?"
- "И опять без кольца и мужа".
- "Почему отца ребенка не отметили?"
- "Красотка. Поздравляю. Алсу привет".
29 сентября 2026 года Алсу рассказала о важном событии в своей жизни – она получила важную награду. Этим певица поделилась в соцсетях. О какой именно награде идет речь, можете узнать здесь.