"А кто отец?": бывшая гражданская жена Тимати рассекретила беременность

Российская модель и телеведущая Анастасия Решетова ждет второго ребенка, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 октября 2026 года, стало известно из ее Instagram-странички.

"Сейчас не буду многословна. Просто поделюсь с вами самым трепетным и важным моментом своей жизни. Скоро я стану мамой во второй раз", – написала бывшая гражданская жена Тимати под фотографиями, где показала заметно округлившийся живот.

Подписчики сразу же принялись поздравлять Решетову с радостным событием, пожелав ей легкой беременности и родов. Некоторых из них 30-летняя модель приятно удивила такой неожиданной новостью:

"Офигеть!"

"Вот это поворот".

"Легких вам родов".

"Поздравляю, малышка".

"Какая статная! Поздравляю!"

"Вот это новость, поздравляю".

"Вау! Как я рада! Настя, супер".

"Самая красивая беременяшка".

"Такая красота должна творить красоту".

"Настя, дорогая, поздравляю! Какая красивая".

"Поздравляю! Невероятно и очень рада за вас".

"Какое сочетание женственности и роскошности".

"Ну вау! Какие прекрасные новости! Поздравляю".

"Еще на одного красивого ребенка больше будет! Легкой беременности!"

"Моя дорогая! Я поздравляю тебя! Ты второй раз будешь лучшей мамой для малыша, малышу очень с тобой повезет".

Но объявление о беременности вызвало и вопросы. У телеведущей, которая особо не раскрывает подробности личной жизни, спросили, кто является отцом ребенка. Пока Анастасия никак не отреагировала на подобного рода вопросы. Также хейтеры припомнили ей слухи о романе с экс-супругом Алсу, из-за которого якобы и распался многолетний брак певицы:

"А кто отец?"

"Может, отец – Тимати".

"А вы разве замужем?"

"И опять без кольца и мужа".

"Почему отца ребенка не отметили?"

"Красотка. Поздравляю. Алсу привет".

Материал по теме Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу

29 сентября 2026 года Алсу рассказала о важном событии в своей жизни – она получила важную награду. Этим певица поделилась в соцсетях. О какой именно награде идет речь, можете узнать здесь.