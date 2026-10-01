#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
440.86
500.77
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
440.86
500.77
5.27
Культура и шоу-бизнес

"А кто отец?": бывшая гражданская жена Тимати рассекретила беременность

модель Анастасия Решетова, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 15:07 Фото: Instagram/a.reshetova
Российская модель и телеведущая Анастасия Решетова ждет второго ребенка, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 октября 2026 года, стало известно из ее Instagram-странички.

"Сейчас не буду многословна. Просто поделюсь с вами самым трепетным и важным моментом своей жизни. Скоро я стану мамой во второй раз", – написала бывшая гражданская жена Тимати под фотографиями, где показала заметно округлившийся живот.

Подписчики сразу же принялись поздравлять Решетову с радостным событием, пожелав ей легкой беременности и родов. Некоторых из них 30-летняя модель приятно удивила такой неожиданной новостью:

  • "Офигеть!"
  • "Вот это поворот".
  • "Легких вам родов".
  • "Поздравляю, малышка".
  • "Какая статная! Поздравляю!"
  • "Вот это новость, поздравляю".
  • "Вау! Как я рада! Настя, супер".
  • "Самая красивая беременяшка".
  • "Такая красота должна творить красоту".
  • "Настя, дорогая, поздравляю! Какая красивая".
  • "Поздравляю! Невероятно и очень рада за вас".
  • "Какое сочетание женственности и роскошности".
  • "Ну вау! Какие прекрасные новости! Поздравляю".
  • "Еще на одного красивого ребенка больше будет! Легкой беременности!"
  • "Моя дорогая! Я поздравляю тебя! Ты второй раз будешь лучшей мамой для малыша, малышу очень с тобой повезет".

Но объявление о беременности вызвало и вопросы. У телеведущей, которая особо не раскрывает подробности личной жизни, спросили, кто является отцом ребенка. Пока Анастасия никак не отреагировала на подобного рода вопросы. Также хейтеры припомнили ей слухи о романе с экс-супругом Алсу, из-за которого якобы и распался многолетний брак певицы:

  • "А кто отец?"
  • "Может, отец – Тимати".
  • "А вы разве замужем?"
  • "И опять без кольца и мужа".
  • "Почему отца ребенка не отметили?"
  • "Красотка. Поздравляю. Алсу привет".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 15:07
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу

29 сентября 2026 года Алсу рассказала о важном событии в своей жизни – она получила важную награду. Этим певица поделилась в соцсетях. О какой именно награде идет речь, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
00:47, 14 сентября 2024
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
Решетова подаст в суд на блогера, Алсу, муж
16:02, 03 июля 2024
Решетова решила действовать после обвинений ее в связи с мужем Алсу
Звезды, артисты, шоу-бизнес
20:47, 27 июня 2025
Регина Тодоренко рассекретила пол своего будущего ребенка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Главный тренер &quot;Ордабасы&quot; поделился ожиданиями от матча Казахстана и Молдовы в Лиге наций
15:27, Сегодня
Главный тренер "Ордабасы" поделился ожиданиями от матча Казахстана и Молдовы в Лиге наций
Дзюдоистка Эсмигуль Куюлова жмет руку сопернице
15:17, Сегодня
Дзюдоистка Куюлова прокомментировала победу в схватке за "бронзу" Азиады-2026
Айбек Оралбай на чемпионате Азии по боксу-2026
15:06, Сегодня
Live: Расписание и результаты боёв казахстанских боксёров на Азиаде
Торехан Сабырхан выходит на полуфинальный бой Азиатских игр-2026
15:02, Сегодня
Время реваншей: завоюет ли Казахстан "золото" в боксе на Азиаде впервые за 12 лет?
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: