Молдир Ауелбекова после очередного скандала с Баян Алагузовой объявила о новом этапе карьеры

40-летняя известная казахстанская эстрадная певица Молдир Ауелбекова выступила с обращением к многочисленным поклонникам, сообщает Zakon.kz.

Бывшая солистка группы КешYou под публикацией на своей странице в Instagram уточнила, что в ее творчестве был долгий перерыв из-за карантина и декретного отпуска.

Но в 2026 году она собрала все силы и полностью вернулась к творчеству.

"Конечно, это непросто. Вкусы зрителей изменились, стали более высокими требования. Поэтому с начала года я решила начать с юбилейного гастрольного тура. Моя цель была – получить благословение и поддержку народа на своих сольных концертах. Я получила их. Спасибо! Я очень благодарна! И, конечно, мы успели соскучиться друг по другу. С гастрольного тура я вернулась, получив огромную любовь и овации зрителей, полная вдохновения". Молдир Ауелбекова

Теперь, как уточняет актриса, она старается как можно чаще радовать своих слушателей талантом, которым ее наделил Бог.

"Если будет на то воля Божья, следите за новой эпохой моего творчества, в которую я с полной отдачей вступила. Дорогие мои слушатели, буду рада, если вы будете вместе со мной!" Молдир Ауелбекова

24 сентября 2026 года мы рассказывали о новом скандале, который разгорелся между Ауелбековой и музыкальными продюсерами Багым Мухитденовой и ее сестрой Баян Алагузовой. Тогда причиной стали комментарии Ауелбековой. Она на призыв одного из пользователя Казнета помириться с продюсерами ответила весьма лаконично: "Не дай Бог".

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Этот конфликт продолжается с апреля 2026 года, когда Ауелбекова отказалась участвовать в юбилейном концерте группы КешYOU. В свое время на заявление экс-солистки резко отреагировала Алагузова. В своем ответе она не стала сдерживать эмоций: "Я больше не позволю тебе плевать на меня и на все, что я сделала для тебя! Видимо, пришло время рассказать, почему она по своей сути предатель".