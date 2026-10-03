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Культура и шоу-бизнес

Джигана могут ограничить в родительских правах

Оксана Самойлова, модель, Джиган, рэпер , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 13:56 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Оксана Самойлова обратилась в суд Москвы с иском об ограничении родительских прав Джигана, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", иск российской модели и блогера Оксаны Самойловой к рэперу Джигану (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) об ограничении его в родительских правах зарегистрирован в суде Москвы. Об этом 3 октября сообщила адвокат Самойловой Марина Дубровская.

По словам юриста, дата рассмотрения иска пока не назначена.

Самойлова подала иск к Джигану 24 сентября. Дубровская тогда не стала конкретизировать, какие именно ограничения родительских прав указаны в заявлении.

1 октября Оксана Самойлова призналась, что долгие годы терпела абьюз, измены и ограничения в браке с Джиганом ради сохранения семьи.

Рэпер Денис Устименко-Вейнштеин, более известный как Джиган, летом 2026 года устроил стрельбу в загородном доме, после чего был направлен на трехмесячное лечение в один из реабилитационных центров Израиля.

Стоит отметить, что ранее Джиган уже проходил лечение в реабилитационном центре – в 2020 году после серьезного нервного срыва и проблем с зависимостями.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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