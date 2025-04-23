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Культура и шоу-бизнес

Идеальная растяжка Пригожина развеселила поклонников Валерии

Идеальная растяжка Пригожина развеселила поклонников Валерии, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 10:02 Фото: Instagram/samira__mustafaeva
Популярная российская эстрадная певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин продемонстрировали свои растяжки, чем развеселили подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Совместная со звездной семьей публикация появилась накануне, 22 апреля 2025 года, в Instagram тренера Самиры Мустафаевой.

"У кого получилось лучше всего?" – поинтересовалась Мустафаева.

На публикацию отреагировали поклонники Валерии, которые отметили, что певица в прекрасной форме, но у Иосифа растяжка получилась идеальнее. Они сопроводили свои комментарии смайликами, демонстрирующие смех:

  • "Идеально".
  • "Орууууу! Ну какая прикольная пара!"
  • "У Иосифа самая лучшая растяжка, извините, девочки!"
  • "Эти люди точно знают как наслаждаться жизнью! Лучшие!"
  • "Валерия в прекрасной форме, браво! Самира всегда огонь!"
  • "Иосиф молодец, так держать, с чувством юмора, класс. Хорошая очень пара и красивая. Счастья вам, здоровья, успехов и любви!"
  • "Иосиф – вы огонь! Вы – добрый богатырь, я теперь ваш поклонник. Вы – настоящий, честный и по-доброму смешной. Настоящий замок – стена для Валерии, семьи. У вас чувство юмора на высоте".

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Фото Динара Халдарова
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