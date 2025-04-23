Идеальная растяжка Пригожина развеселила поклонников Валерии
Фото: Instagram/samira__mustafaeva
Популярная российская эстрадная певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин продемонстрировали свои растяжки, чем развеселили подписчиков, сообщает Zakon.kz.
Совместная со звездной семьей публикация появилась накануне, 22 апреля 2025 года, в Instagram тренера Самиры Мустафаевой.
"У кого получилось лучше всего?" – поинтересовалась Мустафаева.
На публикацию отреагировали поклонники Валерии, которые отметили, что певица в прекрасной форме, но у Иосифа растяжка получилась идеальнее. Они сопроводили свои комментарии смайликами, демонстрирующие смех:
- "Идеально".
- "Орууууу! Ну какая прикольная пара!"
- "У Иосифа самая лучшая растяжка, извините, девочки!"
- "Эти люди точно знают как наслаждаться жизнью! Лучшие!"
- "Валерия в прекрасной форме, браво! Самира всегда огонь!"
- "Иосиф молодец, так держать, с чувством юмора, класс. Хорошая очень пара и красивая. Счастья вам, здоровья, успехов и любви!"
- "Иосиф – вы огонь! Вы – добрый богатырь, я теперь ваш поклонник. Вы – настоящий, честный и по-доброму смешной. Настоящий замок – стена для Валерии, семьи. У вас чувство юмора на высоте".
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