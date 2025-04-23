Идеальная растяжка Пригожина развеселила поклонников Валерии

Популярная российская эстрадная певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин продемонстрировали свои растяжки, чем развеселили подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Совместная со звездной семьей публикация появилась накануне, 22 апреля 2025 года, в Instagram тренера Самиры Мустафаевой.

"У кого получилось лучше всего?" – поинтересовалась Мустафаева.

На публикацию отреагировали поклонники Валерии, которые отметили, что певица в прекрасной форме, но у Иосифа растяжка получилась идеальнее. Они сопроводили свои комментарии смайликами, демонстрирующие смех:

"Идеально".

"Орууууу! Ну какая прикольная пара!"

"У Иосифа самая лучшая растяжка, извините, девочки!"

"Эти люди точно знают как наслаждаться жизнью! Лучшие!"

"Валерия в прекрасной форме, браво! Самира всегда огонь!"

"Иосиф молодец, так держать, с чувством юмора, класс. Хорошая очень пара и красивая. Счастья вам, здоровья, успехов и любви!"

"Иосиф – вы огонь! Вы – добрый богатырь, я теперь ваш поклонник. Вы – настоящий, честный и по-доброму смешной. Настоящий замок – стена для Валерии, семьи. У вас чувство юмора на высоте".

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