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Культура и шоу-бизнес

"Главное, чтобы подбородок попал в кадр": Димаш Кудайберген показал себя с нового ракурса

Певец Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 07:11 Фото: instagram/KUDAIBERGENOV.DIMASH
Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал шуточный пост в Instagram, чем вызвал восторг поклонников, сообщает Zakon.kz.

Артист 3 октября 2026 года опубликовал на своей странице селфи и сопроводил подписью:

"В 32 года у селфи уже другая задача: показать, что жив-здоров. Красивый ракурс уже не нужен. Главное – снизу, чтобы подбородок точно попал в кадр".

Меньше чем за сутки фотография народного артиста Казахстана собрала почти 96 тысяч лайков и тысячи восторженных комментариев. Поклонники со всего мира оценили шутку певца:

  • Все правильно! Жив, здоров, покушал.
  • Не переживай, ты с любого ракурса выглядишь хорошо.
  • Спасибо за селфи, поднял настроение.
  • Мы понимаем, что третье селфи за месяц в 32 года от казахского мужчины – это уже подвиг, но ты же знаешь, все ждут, несмотря ни на что и в любом ракурсе!
  • Спасибо за пост с юмором. Очень скучаем, Димаш.
  • Но, Димаш, то, как ты себя показываешь, всегда получается хорошо... И ну да, когда возраст проходит, цель другая, но в твоем случае, когда ты показываешь себя, ты выходишь таким же красивым... Мы любим тебя, Димаш!
  • Главное, что пока нет второго подбородка.

Известно, что сейчас артист находится в Пекине. В конце сентября 2026 года новое промовидео мирового турне Димаша Кудайбергена вызвало фурор во всем мире.

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Камила Салкымбаева
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