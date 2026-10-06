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Культура и шоу-бизнес

"Евровидение-2027" потеряло участника: почему Чехия отказалась от конкурса

Евровидение-2027 потеряло участника: почему Чехия отказалась от конкурса, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 19:38 Фото: wikipedia
Чехия не примет участия в песенном конкурсе "Евровидение-2027" из-за бюджетных ограничений, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Anadolu Ajansı со ссылкой на общественную телерадиокомпанию Czech Television.

"В связи с текущей корректировкой бюджета Czech Television приняла решение не участвовать в конкурсе 2027 года", – говорится в заявлении вещателя.

В компании отметили, что участие в "Евровидении" представляет собой масштабный проект, который требует значительных ресурсов для программного, производственного и организационного обеспечения.

В Czech Television подчеркнули, что решение об участии принимается отдельно для каждого конкурса. Поэтому пока неизвестно, когда Чехия вновь сможет принять участие в "Евровидении".

Чехия регулярно участвовала в песенном конкурсе после своего возвращения на "Евровидение" в 2015 году, однако в данном сообщении общественного вещателя дальнейшие сроки участия страны не уточняются.

Ранее в МИД высказались об отказе Казахстану на "Евровидении".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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