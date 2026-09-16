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Общество

"Противоречивая информация": в МИД высказались об отказе Казахстану на "Евровидении"

в МИД высказались об отказе Казахстану на Евровидении, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 18:16 Фото: Facebook/EurovisionSongContest
Официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов на брифинге прокомментировал информацию об отказе Казахстану в участии в "Евровидении", а также ответил на вопрос о возможном получении статуса наблюдателя в Совете Европы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, планирует ли Казахстан вступать в Совет Европы или получать статус наблюдателя на фоне информации об отказе стране в участии в "Евровидении".

"Знаете, я бы вообще в целом проверил эту информацию, потому что, да, конечно, не в нашей компетенции с "Евровидением". И к нам никто, насколько я знаю, не обращался. Но, как я видел, там была очень противоречивая информация по этому поводу. То ли подавали заявку на уровне национальных телекомпаний, то ли не подавали. Такая двойственная ситуация. Поэтому я бы воздержался от комментариев", – озвучил Жанболат Усенов.

15 августа 2026 года стало известно, что "Евровидение-2027" начало подготовку.

По итогам 2026 года победительницей конкурса стала 27-летняя Дарина Йотова из Болгарии. 17 мая она выступила с песней "Bangaranga" и набрала в финале 516 баллов.

Поэтому песенный конкурс "Евровидение" в 2027 году пройдет с 10 по 15 мая в болгарском городе Бургасе. Об этом рассказали Европейский вещательный союз и Болгарское национальное телевидение.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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