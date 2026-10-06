Умер известный R&B-певец Фредди Джексон, подаривший миру You Are My Lady

Умер американский R&B-певец Фредди Джексон, ставший одной из самых известных вокальных фигур жанра в 1980-х годах. Ему было 70 лет. О смерти артиста заявила его семья, сообщает Zakon.kz.

По информации The Washington Post, Джексон скончался 6 октября, спустя несколько дней после своего 70-летия. Причина смерти не раскрывается.

Певец родился 2 октября 1956 года в Нью-Йорке. Музыкальную карьеру он начал с исполнения госпела, позднее выступал в составе группы Mystic Merlin и работал бэк-вокалистом Мелбы Мур.

Широкую известность Джексону принес дебютный альбом Rock Me Tonight, выпущенный в 1985 году. Заглавная композиция и песня You Are My Lady возглавляли R&B-чарт Billboard, а сам альбом получил платиновый статус.

Среди других известных хитов артиста – Tasty Love, Have You Ever Loved Somebody, Jam Tonight, Nice ’N’ Slow и Do Me Again.

В сентябре 2024 года Джексон рассказал, что живет с заболеванием почек, и выступил за повышение осведомленности об этой болезни. Семья артиста не связывала заболевание с его смертью.

Родные назвали Джексона не только легендарным исполнителем, но и добрым и щедрым человеком, который много лет посвятил музыке и своим поклонникам. Дату похорон и информацию о мероприятиях в память о певце семья обещала сообщить позднее.

Ранее сообщалось, что скончалась известная казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова.