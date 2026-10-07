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Культура и шоу-бизнес

"Совсем стыда не осталось": видео Макпал Исабековой вызвало спор в Казнете

Макпал Исабекова, певица, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 09:28 Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская певица Макпал Исабекова во время отдыха за границей показала видео из бассейна, продемонстрировав результаты изнурительных тренировок, сообщает Zakon.kz.

Участница проекта "SuperStar KZ" разместила новый ролик у себя на странице в Instagram 6 октября 2026 года с краткой подписью: "Прекрасный момент".

Казнет, как всегда, разделился на два лагеря: одни оставляют слова восхищения, другие порицают актрису за столь смелую выходку.

  • Как красиво, когда все свое, естественное.
  • Шикарная фигура. Обожаю, когда трудятся и делают фигуры мечты.
  • Вы шикарны! Проделали огромную работу!
  • Что с вами случилось?
  • Как-будто началась охота.
  • Показывать интимные части тела публике – не по-казахски. Можно подражать иностранцам, но это не то, что нам подходит.
  • Какой бы красивой ты ни была, будь умна. Ты же мать. Умей скрывать свою красоту. Она привлекает внимание.
  • Что за привычка постоянно выставлять напоказ свои прелести? Совсем стыда не осталось.

В июне мы рассказывали, что исполнительница хита "Ноябрь" на свадьбе Карины Сыздыковой получила букет невесты. Тогда все единогласно порадовались за Исабекову, особенно учитывая, что это произошло после ее развода.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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