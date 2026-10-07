"Совсем стыда не осталось": видео Макпал Исабековой вызвало спор в Казнете

Казахстанская певица Макпал Исабекова во время отдыха за границей показала видео из бассейна, продемонстрировав результаты изнурительных тренировок, сообщает Zakon.kz.

Участница проекта "SuperStar KZ" разместила новый ролик у себя на странице в Instagram 6 октября 2026 года с краткой подписью: "Прекрасный момент".

Казнет, как всегда, разделился на два лагеря: одни оставляют слова восхищения, другие порицают актрису за столь смелую выходку.

Как красиво, когда все свое, естественное.

Шикарная фигура. Обожаю, когда трудятся и делают фигуры мечты.

Вы шикарны! Проделали огромную работу!

Что с вами случилось?

Как-будто началась охота.

Показывать интимные части тела публике – не по-казахски. Можно подражать иностранцам, но это не то, что нам подходит.

Какой бы красивой ты ни была, будь умна. Ты же мать. Умей скрывать свою красоту. Она привлекает внимание.

Что за привычка постоянно выставлять напоказ свои прелести? Совсем стыда не осталось.

В июне мы рассказывали, что исполнительница хита "Ноябрь" на свадьбе Карины Сыздыковой получила букет невесты. Тогда все единогласно порадовались за Исабекову, особенно учитывая, что это произошло после ее развода.