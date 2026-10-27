Новая публикация 42-летней Макпал Исабековой вызвала бурные обсуждения

Известная казахстанская певица Макпал Исабекова накануне, 26 октября 2026 года, порадовала новой публикацией в Instagram. Видео, снятое в спортзале с тренером Рустемом Алмагамбетовым, развеселило подписчиков 42-летней артистки, сообщает Zakon.kz.

В ролике Исабекова и Алмагамбетов разыграли популярный аудиофрагмент из TikTok. Певица после долгого перерыва вернулась в зал и сказала тренеру: "Привет, мне больше некуда идти". Ответил он коротко: "Проходи". Далее радостная Макпал вприпрыжку последовала за Рустемом и начала под его руководством тренировки.

Фолловеры тут же принялись бурно обсуждать актерское мастерство главных героев. Почти в один голос они заявили, что Исабекова и Алмагамбетов отлично сыграли свои роли. Некоторые узнали в Макпал себя. Также поклонники осыпали певицу комплиментами, отметив ее стройную фигуру и красоту. Многие добавили, что артистка выглядит очень молодо:

"Так похудела".

"Она замужем?"

"Круто сыграли".

"Такая сладкая".

"Выглядит супер".

"Ну как ее не принять?"

"Актерская игра – огонь!"

"Мы все, кажется, такие".

"Ну вы артисты, Макпал".

"Очень красивая Макпал".

"У Макпал красивая улыбка".

"Сладкая такая! Так побежала".

"Макося, как девочка, лапочка такая".

"Макпал такая красотка, отлично выглядит!"

"Красавица, будьте, пожалуйста, счастливы".

"Раз 20 пересмотрела, классная игра, огонь!"

"Как школьница Макпал, какая хорошенькая".

"Я бы вообще не уходила с таких тренировок ради себя".

"Итак, известно, что Макося – настоящая артистка, а Русеке тоже не отстает".

Материал по теме "Совсем стыда не осталось": видео Макпал Исабековой вызвало спор в Казнете

23 июня 2026 года Макпал Исабекова расставила все точки над i касательно слухов о воссоединении с бывшим мужем.