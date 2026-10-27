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Культура и шоу-бизнес

Новая публикация 42-летней Макпал Исабековой вызвала бурные обсуждения

певица Макпал Исабекова, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 16:42 Фото: Instagram/rustemalmagambetov и makosyai
Известная казахстанская певица Макпал Исабекова накануне, 26 октября 2026 года, порадовала новой публикацией в Instagram. Видео, снятое в спортзале с тренером Рустемом Алмагамбетовым, развеселило подписчиков 42-летней артистки, сообщает Zakon.kz.

В ролике Исабекова и Алмагамбетов разыграли популярный аудиофрагмент из TikTok. Певица после долгого перерыва вернулась в зал и сказала тренеру: "Привет, мне больше некуда идти". Ответил он коротко: "Проходи". Далее радостная Макпал вприпрыжку последовала за Рустемом и начала под его руководством тренировки.

Фолловеры тут же принялись бурно обсуждать актерское мастерство главных героев. Почти в один голос они заявили, что Исабекова и Алмагамбетов отлично сыграли свои роли. Некоторые узнали в Макпал себя. Также поклонники осыпали певицу комплиментами, отметив ее стройную фигуру и красоту. Многие добавили, что артистка выглядит очень молодо:

  • "Так похудела".
  • "Она замужем?"
  • "Круто сыграли".
  • "Такая сладкая".
  • "Выглядит супер".
  • "Ну как ее не принять?"
  • "Актерская игра – огонь!"
  • "Мы все, кажется, такие".
  • "Ну вы артисты, Макпал".
  • "Очень красивая Макпал".
  • "У Макпал красивая улыбка".
  • "Сладкая такая! Так побежала".
  • "Макося, как девочка, лапочка такая".
  • "Макпал такая красотка, отлично выглядит!"
  • "Красавица, будьте, пожалуйста, счастливы".
  • "Раз 20 пересмотрела, классная игра, огонь!"
  • "Как школьница Макпал, какая хорошенькая".
  • "Я бы вообще не уходила с таких тренировок ради себя".
  • "Итак, известно, что Макося – настоящая артистка, а Русеке тоже не отстает".

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"Совсем стыда не осталось": видео Макпал Исабековой вызвало спор в Казнете

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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