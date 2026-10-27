Новая публикация 42-летней Макпал Исабековой вызвала бурные обсуждения
В ролике Исабекова и Алмагамбетов разыграли популярный аудиофрагмент из TikTok. Певица после долгого перерыва вернулась в зал и сказала тренеру: "Привет, мне больше некуда идти". Ответил он коротко: "Проходи". Далее радостная Макпал вприпрыжку последовала за Рустемом и начала под его руководством тренировки.
Фолловеры тут же принялись бурно обсуждать актерское мастерство главных героев. Почти в один голос они заявили, что Исабекова и Алмагамбетов отлично сыграли свои роли. Некоторые узнали в Макпал себя. Также поклонники осыпали певицу комплиментами, отметив ее стройную фигуру и красоту. Многие добавили, что артистка выглядит очень молодо:
- "Так похудела".
- "Она замужем?"
- "Круто сыграли".
- "Такая сладкая".
- "Выглядит супер".
- "Ну как ее не принять?"
- "Актерская игра – огонь!"
- "Мы все, кажется, такие".
- "Ну вы артисты, Макпал".
- "Очень красивая Макпал".
- "У Макпал красивая улыбка".
- "Сладкая такая! Так побежала".
- "Макося, как девочка, лапочка такая".
- "Макпал такая красотка, отлично выглядит!"
- "Красавица, будьте, пожалуйста, счастливы".
- "Раз 20 пересмотрела, классная игра, огонь!"
- "Как школьница Макпал, какая хорошенькая".
- "Я бы вообще не уходила с таких тренировок ради себя".
- "Итак, известно, что Макося – настоящая артистка, а Русеке тоже не отстает".
23 июня 2026 года Макпал Исабекова расставила все точки над i касательно слухов о воссоединении с бывшим мужем.