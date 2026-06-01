Макпал Исабекова получила радостное известие на чужой свадьбе

На прошедших выходных амбассадор популярных брендов в Казахстане Карина Сыздыкова вышла замуж. Торжественное мероприятие прошло пышно, но душевно, сообщает Zakon.kz.

Блогер опубликовала многочисленные видео с грандиозного вечера.

На одном из видео можно увидеть главную свадебную традицию – бросать букет невесты. Однако на этой свадьбе решили отойти от стандартных решений и придумали свой сценарий.

Ведущий в кадре рассказал, что заранее были собраны номера телефонов всех свободных девушек. Далее он пояснил, что все собрано в вазочке.

"Это своего рода аукцион. Когда невеста его вытащит – в зале должна быть абсолютная тишина. Все девушки, поставьте телефоны в звучный режим", – объяснил тамада.

В итоге невеста дозвонилась до известной певицы Макпал Исабековой.

Сыздыкова, передавая букет исполнительнице хита "Ноябрь", сказала:

"Я хочу, чтобы ты была счастлива. Этот букет твой. Все самое прекрасное ждет тебя и самый лучший человек".

Комментаторы единогласно обрадовались за Исабекову.

Это было мощно! Очень крутая идея.

Макпал заслуживает счастья! Это не случайность! Будете гулять на ее свадьбе!

Желаю Макпал женского счастья. Люблю ее творчество еще со школьных времен.

Первый блин всегда комом, второй будет норм, поверь нам.

Просто без слов, очень душевно. Макпал заслуживает счастья.

Желаю Макпал удачи, счастья, любви, здоровья, успехов. Очень достойная девушка.

Классная идея, пусть сбудется.

Макпал Исабекова объявила о разводе 14 февраля 2026 года. "И жаль, и не жаль", – говорила тогда артистка.

