Макпал Исабекова получила радостное известие на чужой свадьбе
Блогер опубликовала многочисленные видео с грандиозного вечера.
На одном из видео можно увидеть главную свадебную традицию – бросать букет невесты. Однако на этой свадьбе решили отойти от стандартных решений и придумали свой сценарий.
Ведущий в кадре рассказал, что заранее были собраны номера телефонов всех свободных девушек. Далее он пояснил, что все собрано в вазочке.
"Это своего рода аукцион. Когда невеста его вытащит – в зале должна быть абсолютная тишина. Все девушки, поставьте телефоны в звучный режим", – объяснил тамада.
В итоге невеста дозвонилась до известной певицы Макпал Исабековой.
Сыздыкова, передавая букет исполнительнице хита "Ноябрь", сказала:
"Я хочу, чтобы ты была счастлива. Этот букет твой. Все самое прекрасное ждет тебя и самый лучший человек".
Комментаторы единогласно обрадовались за Исабекову.
- Это было мощно! Очень крутая идея.
- Макпал заслуживает счастья! Это не случайность! Будете гулять на ее свадьбе!
- Желаю Макпал женского счастья. Люблю ее творчество еще со школьных времен.
- Первый блин всегда комом, второй будет норм, поверь нам.
- Просто без слов, очень душевно. Макпал заслуживает счастья.
- Желаю Макпал удачи, счастья, любви, здоровья, успехов. Очень достойная девушка.
- Классная идея, пусть сбудется.
Макпал Исабекова объявила о разводе 14 февраля 2026 года. "И жаль, и не жаль", – говорила тогда артистка.
