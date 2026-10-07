"Ее до сих пор помнят": 66-летний Игорь Николаев рассказал о хите, которому 40 лет

Известный 66-летний российский музыкант Игорь Николаев показал архивное выступление и рассказал о песне, которую написал еще 40 лет назад. Несмотря на давность, зрители до сих пор помнят и любят эту композицию, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о песне под названием "Незнакомка". Ее написал Игорь Николаев в соавторстве с поэтом Павлом Жагуном. Композиция была создана в 1986 году и вошла в знаменитый дебютный сольный альбом музыканта "Мельница" (1987).

"Эх, старая добрая "Незнакомка"! Удивительно, ведь вышла песня в 1986-м, 40 лет назад, а люди до сих пор помнят слова и музыку, это ли не награда для авторов?! Спасибо!" Игорь Николаев

Хотел написать, что это моя любимая песня, но понимаю, что все песни И. Николаева – мои любимые! Но именно эта возвращает очень трепетные воспоминания.

Голос такой же молодой. Песня замечательная. Ностальгия по прошлому.

Спасибо, что сочиняете такие песни, которые не забываются 40 лет, песни, которые сейчас так же хочется слушать, как много лет назад.

У вас что ни песня – то на все времена! И многих песен слова все помнят наизусть! Проверено на концерте в зале!

Песня из пластинок...

Меня можно разбудить хоть в три часа ночи и спросить про любую песню. И я ее спою!

Эх, сейчас таких песен не пишут, – отметили фанаты маэстро под танцевальной публикацией.

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