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Культура и шоу-бизнес

"Ее до сих пор помнят": 66-летний Игорь Николаев рассказал о хите, которому 40 лет

Игорь Николаев, артист, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 10:07 Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
Известный 66-летний российский музыкант Игорь Николаев показал архивное выступление и рассказал о песне, которую написал еще 40 лет назад. Несмотря на давность, зрители до сих пор помнят и любят эту композицию, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о песне под названием "Незнакомка". Ее написал Игорь Николаев в соавторстве с поэтом Павлом Жагуном. Композиция была создана в 1986 году и вошла в знаменитый дебютный сольный альбом музыканта "Мельница" (1987).

"Эх, старая добрая "Незнакомка"! Удивительно, ведь вышла песня в 1986-м, 40 лет назад, а люди до сих пор помнят слова и музыку, это ли не награда для авторов?! Спасибо!"Игорь Николаев
  • Хотел написать, что это моя любимая песня, но понимаю, что все песни И. Николаева – мои любимые! Но именно эта возвращает очень трепетные воспоминания.
  • Голос такой же молодой. Песня замечательная. Ностальгия по прошлому.
  • Спасибо, что сочиняете такие песни, которые не забываются 40 лет, песни, которые сейчас так же хочется слушать, как много лет назад.
  • У вас что ни песня – то на все времена! И многих песен слова все помнят наизусть! Проверено на концерте в зале!
  • Песня из пластинок...
  • Меня можно разбудить хоть в три часа ночи и спросить про любую песню. И я ее спою!
  • Эх, сейчас таких песен не пишут, – отметили фанаты маэстро под танцевальной публикацией.

Немного ранее мы писали о том, что казахстанская певица Макпал Исабекова во время отдыха за границей показала видео из бассейна, продемонстрировав результаты изнурительных тренировок. Но Казнет, как всегда, разделился на два лагеря: одни оставляют слова восхищения, другие порицают актрису за столь смелую выходку.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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