"Ее до сих пор помнят": 66-летний Игорь Николаев рассказал о хите, которому 40 лет
Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
Известный 66-летний российский музыкант Игорь Николаев показал архивное выступление и рассказал о песне, которую написал еще 40 лет назад. Несмотря на давность, зрители до сих пор помнят и любят эту композицию, сообщает Zakon.kz.
Речь идет о песне под названием "Незнакомка". Ее написал Игорь Николаев в соавторстве с поэтом Павлом Жагуном. Композиция была создана в 1986 году и вошла в знаменитый дебютный сольный альбом музыканта "Мельница" (1987).
"Эх, старая добрая "Незнакомка"! Удивительно, ведь вышла песня в 1986-м, 40 лет назад, а люди до сих пор помнят слова и музыку, это ли не награда для авторов?! Спасибо!"Игорь Николаев
- Хотел написать, что это моя любимая песня, но понимаю, что все песни И. Николаева – мои любимые! Но именно эта возвращает очень трепетные воспоминания.
- Голос такой же молодой. Песня замечательная. Ностальгия по прошлому.
- Спасибо, что сочиняете такие песни, которые не забываются 40 лет, песни, которые сейчас так же хочется слушать, как много лет назад.
- У вас что ни песня – то на все времена! И многих песен слова все помнят наизусть! Проверено на концерте в зале!
- Песня из пластинок...
- Меня можно разбудить хоть в три часа ночи и спросить про любую песню. И я ее спою!
- Эх, сейчас таких песен не пишут, – отметили фанаты маэстро под танцевальной публикацией.
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