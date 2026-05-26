"Сильно ждала отца": дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой окончила школу

Одна из самых обсуждаемых пар казахстанского шоу-бизнеса – певец Кайрат Нуртас и актриса Жулдыз Абдукаримова – поддержала дочь в очень важный день. Знаменитые родители пришли к 17-летней Алау на последний звонок, который прошел 25 мая 2026 года в одной из школ Астаны, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из социальных сетей 38-летней супруги любимца казахстанцев. В Instagram-Stories многодетная актриса отметила, как Алау сильно ждала отца. Немного погодя Абдукаримова показала, что супруг успел на важное мероприятие дочери.

"Сильно ждала отца... Каким бы плотным ни был график, нет ничего важнее наших детей. Успели приехать, чтобы поддержать Алау", – написала Жулдыз.

Также она поделилась совместными кадрами с мужем и счастливой наследницей.

Чуть позднее Абдукаримова опубликовала пост, под которым оставила для своей дочери-выпускницы трогательное обращение.

"Алау Кайраткызы – выпускница. Пусть твоя дорога будет светлой, стремления – яркими, а разум – ясным. Я знаю, насколько высока вершина, о которой ты мечтаешь. И знаю, что ты обязательно достигнешь ее своим упорством. Мы рядом с тобой", – заявила актриса, обращаясь к дочери.

Поклонники с восторгом и удивлением отметили, что последний звонок Алау прошел очень скромно и просто. Также многим понравилось, что выпускники для торжества выбрали обычную школьную форму (белую рубашку/кофту, темно-синие брюки/юбку):

"Прошло скромно и классно".

"Я радовалась, будто мой папа пришел".

"Пусть она поступит туда, куда хочет! Желаю светлого будущего!"

"Очень красивые дети. А какая у них школьная форма. Такую я давно не видела. Скромно и красиво".

"Вышли в простой школьной форме, ничего лишнего. Почему в других школах не было такого требования? Очень красиво".

"Как красиво! Скромность – шикарный образ! Никто не надел "цирковые костюмы", "макияж как у артистов", букеты "как у хозяев цветочных магазинов".

"Вот же скромный красивый букет! Красивые ребята, девчата вообще красавицы! Прям глаз радует. Мама шикарная, как всегда. Папа красавчик. Доча вообще красавица".

"Прекрасная семья, прекрасные родители, прекрасная дочка. И что заметила, у них есть деньги на самый большой и дорогой букет, но они не стали ранить чувства других девочек, и купили красивые пионы".

Также публикацию прокомментировала классная руководительница дочери Нуртаса и Абдукаримовой. Она поблагодарила актрису и большую звездную семью за воспитание и жизненные принципы их наследницы.

"Воспитанность, скромность и культура Алау – это, прежде всего, результат примера, который подали родители. То, что вы прививаете ей такую скромность, является примером для многих родителей. Я от всей души благодарю вас за ваши теплые слова и добрые пожелания!" – подчеркнула учительница.

Она отметила, что приход звездного родителя, у которого днем ранее в Алматы состоялся сольный концерт, на последний звонок дочери произвел на администрацию столичной школы особое впечатление.

"Это проявление семейных ценностей, поддержки ребенка и высокой отцовской заботы. Пусть таких дружных семей, которые поддерживают друг друга, становится больше! Пусть Алау всегда достигает высоких результатов и будет гордостью своих родителей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и достатка вашему дому!" – заключила классная руководительница.

