Культура и шоу-бизнес

"Сильно ждала отца": дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой окончила школу

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Одна из самых обсуждаемых пар казахстанского шоу-бизнеса – певец Кайрат Нуртас и актриса Жулдыз Абдукаримова – поддержала дочь в очень важный день. Знаменитые родители пришли к 17-летней Алау на последний звонок, который прошел 25 мая 2026 года в одной из школ Астаны, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из социальных сетей 38-летней супруги любимца казахстанцев. В Instagram-Stories многодетная актриса отметила, как Алау сильно ждала отца. Немного погодя Абдукаримова показала, что супруг успел на важное мероприятие дочери.

блогер Алау Нуртас, певец Кайрат Нуртас, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 12:12

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

"Сильно ждала отца... Каким бы плотным ни был график, нет ничего важнее наших детей. Успели приехать, чтобы поддержать Алау", – написала Жулдыз.

Также она поделилась совместными кадрами с мужем и счастливой наследницей.

Instagram-Stories Жулдыз Абдукаримовой, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 12:12

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Чуть позднее Абдукаримова опубликовала пост, под которым оставила для своей дочери-выпускницы трогательное обращение.

"Алау Кайраткызы – выпускница. Пусть твоя дорога будет светлой, стремления – яркими, а разум – ясным. Я знаю, насколько высока вершина, о которой ты мечтаешь. И знаю, что ты обязательно достигнешь ее своим упорством. Мы рядом с тобой", – заявила актриса, обращаясь к дочери.

Поклонники с восторгом и удивлением отметили, что последний звонок Алау прошел очень скромно и просто. Также многим понравилось, что выпускники для торжества выбрали обычную школьную форму (белую рубашку/кофту, темно-синие брюки/юбку):

  • "Прошло скромно и классно".
  • "Я радовалась, будто мой папа пришел".
  • "Пусть она поступит туда, куда хочет! Желаю светлого будущего!"
  • "Очень красивые дети. А какая у них школьная форма. Такую я давно не видела. Скромно и красиво".
  • "Вышли в простой школьной форме, ничего лишнего. Почему в других школах не было такого требования? Очень красиво".
  • "Как красиво! Скромность – шикарный образ! Никто не надел "цирковые костюмы", "макияж как у артистов", букеты "как у хозяев цветочных магазинов".
  • "Вот же скромный красивый букет! Красивые ребята, девчата вообще красавицы! Прям глаз радует. Мама шикарная, как всегда. Папа красавчик. Доча вообще красавица".
  • "Прекрасная семья, прекрасные родители, прекрасная дочка. И что заметила, у них есть деньги на самый большой и дорогой букет, но они не стали ранить чувства других девочек, и купили красивые пионы".

Также публикацию прокомментировала классная руководительница дочери Нуртаса и Абдукаримовой. Она поблагодарила актрису и большую звездную семью за воспитание и жизненные принципы их наследницы.

"Воспитанность, скромность и культура Алау – это, прежде всего, результат примера, который подали родители. То, что вы прививаете ей такую скромность, является примером для многих родителей. Я от всей души благодарю вас за ваши теплые слова и добрые пожелания!" – подчеркнула учительница.

Она отметила, что приход звездного родителя, у которого днем ранее в Алматы состоялся сольный концерт, на последний звонок дочери произвел на администрацию столичной школы особое впечатление.

"Это проявление семейных ценностей, поддержки ребенка и высокой отцовской заботы. Пусть таких дружных семей, которые поддерживают друг друга, становится больше! Пусть Алау всегда достигает высоких результатов и будет гордостью своих родителей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и достатка вашему дому!" – заключила классная руководительница.

"С кем поет легенда?": Кайрат Нуртас и Лобода зажгли в Алматы, но нарвались на критику

21 мая 2026 года Жулдыз Абдукаримова рассказала об SMS, после прочтения которого она расплакалась. В нем говорилось о младшем сыне артистки – 11-летнем Хане. Подробнее об этом можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
