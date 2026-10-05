От золотых подарков в Астане до 40 тыс. танцующих в Алматы: Казнет обсуждает юбилейное шоу Кайрата Нуртаса
Яркий концерт собрал полный стадион зрителей – около 40 000 человек – которые вместе с артистом пели любимые хиты на протяжении всего вечера.
Дальше в рамках юбилейного тура "Сахнада 20 жыл" исполнитель хита "Ол сен емес" планирует выступить в Шымкенте (10 октября), Кызылорде (18 октября) и Атырау (26 октября).
А пока соцсети заполнены кадрами прошедшего музыкального вечера.
- Весь Алматы танцует.
- Мы танцевали 3,5 часа.
- Очень крутой концерт. Просто на высшем уровне.
- Легенда. Мы очень любим и ценим твое творчество. Специально из Бишкека приехали, ни капли не пожалели.
- Кто бы что ни говорил, Кайрат – легендарный исполнитель!
- Это был невероятно классный концерт!
- По факту людей было, как никогда, битком, лучший.
- Это был отличный концерт. Оказывается, знаю все песни!
- Это был такой мощный концерт! KN – легенда! Организация топ.
- На одном дыхании прошел концерт. Рахмет.
- Продолжай сиять, мегазвезда.
- У него народу, как на Энрике.
В Астане шоу прошло 27 сентября. Тогда певец удивил публику, спустившись на сцену сверху на специальном тросе. Во время выступления он также раздавал фанатам личные вещи и сложил свои золотые украшения в сумку одной из поклонниц.
Немного ранее известный российский певец Дима Билан поделился впечатлениями после выступления в Караганде в конце августа 2026 года. Тогда исполнитель хита "Невозможное возможно" выступил перед 250 тысячами зрителей.