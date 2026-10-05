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Культура и шоу-бизнес

От золотых подарков в Астане до 40 тыс. танцующих в Алматы: Казнет обсуждает юбилейное шоу Кайрата Нуртаса

Кайрат Нуртас, певец, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 11:10 Фото: Instagram/kair_n
4 октября 2026 года знаменитый казахстанский певец Кайрат Нуртас выступил с большим юбилейным концертом "Сахнада 20 жыл", посвященным 20-летию творческой деятельности, на центральном стадионе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Яркий концерт собрал полный стадион зрителей – около 40 000 человек – которые вместе с артистом пели любимые хиты на протяжении всего вечера.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 11:10
20 лет в музыке: Кайрат Нуртас взбудоражил фанатов анонсом шоу в Алматы

Дальше в рамках юбилейного тура "Сахнада 20 жыл" исполнитель хита "Ол сен емес" планирует выступить в Шымкенте (10 октября), Кызылорде (18 октября) и Атырау (26 октября).

А пока соцсети заполнены кадрами прошедшего музыкального вечера.

  • Весь Алматы танцует.
  • Мы танцевали 3,5 часа.
  • Очень крутой концерт. Просто на высшем уровне.
  • Легенда. Мы очень любим и ценим твое творчество. Специально из Бишкека приехали, ни капли не пожалели.
  • Кто бы что ни говорил, Кайрат – легендарный исполнитель!
  • Это был невероятно классный концерт!
  • По факту людей было, как никогда, битком, лучший.
  • Это был отличный концерт. Оказывается, знаю все песни!
  • Это был такой мощный концерт! KN – легенда! Организация топ.
  • На одном дыхании прошел концерт. Рахмет.
  • Продолжай сиять, мегазвезда.
  • У него народу, как на Энрике.

В Астане шоу прошло 27 сентября. Тогда певец удивил публику, спустившись на сцену сверху на специальном тросе. Во время выступления он также раздавал фанатам личные вещи и сложил свои золотые украшения в сумку одной из поклонниц.

Немного ранее известный российский певец Дима Билан поделился впечатлениями после выступления в Караганде в конце августа 2026 года. Тогда исполнитель хита "Невозможное возможно" выступил перед 250 тысячами зрителей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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