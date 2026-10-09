"Это что за леди": 2-летняя дочь Авербуха и Арзамасовой умилила поклонников родителей
Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова накануне, 8 октября 2026 года, поделилась милым видео с семейного отдыха в Дубае, сообщает Zakon.kz.
Героиней ролика выступила дочь звезды "Папиных дочек" и фигуриста Ильи Авербуха. 2-летняя Лия мило позировала на море в маминых очках.
Подписчики отметили, что наследница знаменитых родителей заметно повзрослела. Некоторые из них добавили, что Лия – копия отца. В целом, семье Арзамасовой и Авербуха пожелали хорошего отдыха:
- "Какая милота".
- "Это что за леди".
- "Такая миленькая!"
- "Вылитая Авербух".
- "Папина доченька! Так похожа. Лапочка".
- "Самое главное – Лиечке очень хорошо".
- "Ох, как смотрит! Принцесса. А как рассуждает".
- "Ну какая мадам! Рассуждает как взрослая, милая Лиечка".
- "Какая Лиечка, стала хорошенькая, как красиво разговаривает".
- "Какая куколка, а когда одевает очки... Ну невероятная дамочка".
- "Умница и красавица! Всем хорошего отдыха! Маме, Лиечке и Левушке большой привет!"
- "Только недавно была такая красивая выписка из роддома! А уже эта маленькая принцесса в очках на море!"
- "Лиза, как же чудесно, когда дети хотят быть похожими на родителей. С какой значимостью Лиечка надевает ваши очки".
- "Лиечка просто милота! Льву Ильичу и вашей семье желаю хорошего морского отдыха, здоровья, сил и прекрасного настроения. Отличного дня вам, Лиза!"
23 февраля 2026 года Елизавета Арзамасова показала видеопоздравление, которое дети подготовили для отца – фигуриста, серебряного призера Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы Ильи Авербуха.
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