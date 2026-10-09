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Культура и шоу-бизнес

"Это что за леди": 2-летняя дочь Авербуха и Арзамасовой умилила поклонников родителей

актриса Елизавета Арзамасова, фигурист и тренер Илья Авербух, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 18:00 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова накануне, 8 октября 2026 года, поделилась милым видео с семейного отдыха в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Героиней ролика выступила дочь звезды "Папиных дочек" и фигуриста Ильи Авербуха. 2-летняя Лия мило позировала на море в маминых очках.

Подписчики отметили, что наследница знаменитых родителей заметно повзрослела. Некоторые из них добавили, что Лия – копия отца. В целом, семье Арзамасовой и Авербуха пожелали хорошего отдыха:

  • "Какая милота".
  • "Это что за леди".
  • "Такая миленькая!"
  • "Вылитая Авербух".
  • "Папина доченька! Так похожа. Лапочка".
  • "Самое главное – Лиечке очень хорошо".
  • "Ох, как смотрит! Принцесса. А как рассуждает".
  • "Ну какая мадам! Рассуждает как взрослая, милая Лиечка".
  • "Какая Лиечка, стала хорошенькая, как красиво разговаривает".
  • "Какая куколка, а когда одевает очки... Ну невероятная дамочка".
  • "Умница и красавица! Всем хорошего отдыха! Маме, Лиечке и Левушке большой привет!"
  • "Только недавно была такая красивая выписка из роддома! А уже эта маленькая принцесса в очках на море!"
  • "Лиза, как же чудесно, когда дети хотят быть похожими на родителей. С какой значимостью Лиечка надевает ваши очки".
  • "Лиечка просто милота! Льву Ильичу и вашей семье желаю хорошего морского отдыха, здоровья, сил и прекрасного настроения. Отличного дня вам, Лиза!"

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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