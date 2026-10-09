"Это что за леди": 2-летняя дочь Авербуха и Арзамасовой умилила поклонников родителей

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова накануне, 8 октября 2026 года, поделилась милым видео с семейного отдыха в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Героиней ролика выступила дочь звезды "Папиных дочек" и фигуриста Ильи Авербуха. 2-летняя Лия мило позировала на море в маминых очках.

Подписчики отметили, что наследница знаменитых родителей заметно повзрослела. Некоторые из них добавили, что Лия – копия отца. В целом, семье Арзамасовой и Авербуха пожелали хорошего отдыха:

"Какая милота".

"Это что за леди".

"Такая миленькая!"

"Вылитая Авербух".

"Папина доченька! Так похожа. Лапочка".

"Самое главное – Лиечке очень хорошо".

"Ох, как смотрит! Принцесса. А как рассуждает".

"Ну какая мадам! Рассуждает как взрослая, милая Лиечка".

"Какая Лиечка, стала хорошенькая, как красиво разговаривает".

"Какая куколка, а когда одевает очки... Ну невероятная дамочка".

"Умница и красавица! Всем хорошего отдыха! Маме, Лиечке и Левушке большой привет!"

"Только недавно была такая красивая выписка из роддома! А уже эта маленькая принцесса в очках на море!"

"Лиза, как же чудесно, когда дети хотят быть похожими на родителей. С какой значимостью Лиечка надевает ваши очки".

"Лиечка просто милота! Льву Ильичу и вашей семье желаю хорошего морского отдыха, здоровья, сил и прекрасного настроения. Отличного дня вам, Лиза!"

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