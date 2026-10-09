"Крыша поехала": Димаш Кудайберген отреагировал на необычное видео своего друга

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген развеселил поклонников, оставив ироничный комментарий под публикацией своего друга, актера Кеменгера Орала, сообщает Zakon.kz.

Актер выложил на своей странице в социальных сетях юмористический ролик. В нем он пошутил, что решил проверить реакцию близких, представ в образе купюры номиналом 2000 тенге, и задался вопросом, останутся ли они с ним дружны при таком раскладе.

Димаш Кудайберген не остался в стороне и оценил юмор приятеля, подколов его в комментариях.

"Слава богу, что крыша поехала в эпоху развитой медицины – есть надежда, что подлечим…", – подшутил над своим другом всемирно известный артист.

Кеменгер Орал с ответом затягивать не стал и лаконично отреагировал на реплику певца.

"Мой заботливый", – написал он.

Шутливый диалог двух звезд привлек внимание пользователей Сети. Подписчики активно поддержали юмор друзей в комментариях, отметив, что их переписка подняла настроение и заставила посмеяться от души.

3 октября 2026 года Димаш Кудайберген показал себя с нового ракурса. Он опубликовал селфи и сопроводил подписью: "В 32 года у селфи уже другая задача: показать, что жив-здоров. Красивый ракурс уже не нужен. Главное – снизу, чтобы подбородок точно попал в кадр". Фотография народного артиста Казахстана собрала множество лайков и тысячи восторженных комментариев. Поклонники со всего мира оценили шутку певца.