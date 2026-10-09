#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.93
508.72
5.35
Культура и шоу-бизнес

"Крыша поехала": Димаш Кудайберген отреагировал на необычное видео своего друга

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 22:12 Фото: Zakon.kz
Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген развеселил поклонников, оставив ироничный комментарий под публикацией своего друга, актера Кеменгера Орала, сообщает Zakon.kz.

Актер выложил на своей странице в социальных сетях юмористический ролик. В нем он пошутил, что решил проверить реакцию близких, представ в образе купюры номиналом 2000 тенге, и задался вопросом, останутся ли они с ним дружны при таком раскладе.

Димаш Кудайберген не остался в стороне и оценил юмор приятеля, подколов его в комментариях.

"Слава богу, что крыша поехала в эпоху развитой медицины – есть надежда, что подлечим…", – подшутил над своим другом всемирно известный артист.

Кеменгер Орал с ответом затягивать не стал и лаконично отреагировал на реплику певца.

"Мой заботливый", – написал он.

Шутливый диалог двух звезд привлек внимание пользователей Сети. Подписчики активно поддержали юмор друзей в комментариях, отметив, что их переписка подняла настроение и заставила посмеяться от души.

3 октября 2026 года Димаш Кудайберген показал себя с нового ракурса. Он опубликовал селфи и сопроводил подписью: "В 32 года у селфи уже другая задача: показать, что жив-здоров. Красивый ракурс уже не нужен. Главное – снизу, чтобы подбородок точно попал в кадр". Фотография народного артиста Казахстана собрала множество лайков и тысячи восторженных комментариев. Поклонники со всего мира оценили шутку певца.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Димаш Кудайберген
23:41, 23 июля 2024
Димаш Кудайберген передал привет из Чанши
Как готовится к своему юбилею Димаш Кудайберген
23:49, 20 мая 2024
Как готовится к своему юбилею Димаш Кудайберген
предпринимательница Раушан Кудайберген, всемирно известный исполнитель Димаш Кудайберген
12:16, 18 августа 2025
Димаш Кудайберген трогательно отреагировал на публикацию сестренки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: olympics.com
22:38, Сегодня
Трусова стала победительницей Мемориала Дениса Тена, Самоделкина - третья
Фото: ФК &quot;Сабах&quot;
22:25, Сегодня
"Сабах" Покатилова сыграл вничью в чемпионате Азербайджана
Фото: НОК РК
22:23, Сегодня
Софья Самоделкина представила произвольную программу на Мемориале Дениса Тена в Алматы
Фото: instagram.com/anthonyjoshua
22:05, Сегодня
Билеты на бой Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа раскупили всего за 40 минут
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: