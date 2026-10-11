Давка и уголовное дело: организатора концерта Кайрата Нуртаса отправили в ИВС

В Шымкенте возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований безопасности на концерте Кайрата Нуртаса, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, количество проданных билетов значительно превысило допустимую вместимость концертной площадки. Это привело к массовому скоплению людей и создало угрозу безопасности зрителей.

"В результате давки 18-летняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу. Распространяемая в социальных сетях информация о гибели людей не соответствует действительности. Погибших нет. Организатор концерта гражданин Л. 1984 года рождения задержан и водворен в изолятор временного содержания (ИВС)", – рассказали в полиции.

Как уточняется, проводится расследование.

"Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Шымкента. Полиция призывает граждан не распространять непроверенные сведения и напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной информации", – резюмировали в департаменте.

Ранее сообщалось, что концерт Кайрата Нуртаса в Шымкенте обернулся уголовным делом. Позже стало известно, что слухи о сотне пострадавших на шоу оказались фейком.

