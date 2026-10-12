#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
453.93
508.72
5.35
Культура и шоу-бизнес

Задержан организатор концерта Кайрата Нуртаса в Шымкенте – видео

Шымкент, концерт, организатор, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 09:23 Фото: Instagram/police_shymkent
В Шымкенте возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований безопасности на концерте известного казахстанского артиста Кайрата Нуртаса. Об этом 11 октября 2026 года рассказали в пресс-службе городского департамента полиции (ДП), раскрыв некоторые подробности, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, количество проданных билетов значительно превысило допустимую вместимость концертной площадки.

"Это привело к массовому скоплению людей и создало угрозу безопасности зрителей. В результате давки 18-летняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу. Распространяемая в социальных сетях информация о гибели людей не соответствует действительности. Погибших нет".Пресс-служба ДП Шымкента

Также в полиции заявили о задержании организатора концерта.

"Организатор концерта гражданин Л., 1984 года рождения, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Шымкента", – уточнили в пресс-службе.

Полиция призывает граждан не распространять непроверенные сведения и напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Концерт Кайрата Нуртаса в Шымкенте состоялся 10 октября 2026 года на стадионе им. Кажымукана Мунайтпасова.

Позднее в соцсетях стали распространять ложную информацию о погибших и более 100 раненых в результате давки. Ее опровергли. По данным управления здравоохранения города, за медицинской помощью обратились восемь человек.

После осмотра все, кроме одной посетительницы, были отпущены домой. 18-летняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

12 октября стало известно, что в Шымкенте привлекли к ответственности женщину, которая распространяла фейки в социальных сетях о концерте Кайрата Нуртаса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, спецтехника, карьер, рудник
10:01, Сегодня
Как установить размер ущерба при добыче урана: утверждены правила
Давка и уголовное дело: организатора концерта Кайрата Нуртаса отправили в ИВС
16:29, 11 октября 2026
Давка и уголовное дело: организатора концерта Кайрата Нуртаса отправили в ИВС
полицейский, певец Кайрат Нуртас
09:55, 31 октября 2025
Названы улицы Алматы, на которых могут ограничить движение из-за концерта Кайрата Нуртаса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бейбарыс Аширбай празднует победу в одном из поединков на чемпионате Азии-2025
10:22, Сегодня
Бахыт Сарсекбаев выбрал боксёров для участия в чемпионате мира в Черногории
Абат Аймбетов в форме &quot;Аданы&quot;
10:12, Сегодня
Болельщики "Адана Демирспор" обратились к Аймбетову с просьбой отказаться от претензий
Игроки &quot;Барыса&quot; празднуют забитый гол
10:00, Сегодня
КХЛ отметила победную серию "Барыса" перед вторым матчем с "Сибирью" в Астане
Александр Бублик позирует на корте
09:39, Сегодня
Александр Бублик узнал своё место в рейтинге ATP после выхода в четвёртый круг "Мастерса"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: