Задержан организатор концерта Кайрата Нуртаса в Шымкенте – видео
По предварительным данным, количество проданных билетов значительно превысило допустимую вместимость концертной площадки.
"Это привело к массовому скоплению людей и создало угрозу безопасности зрителей. В результате давки 18-летняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу. Распространяемая в социальных сетях информация о гибели людей не соответствует действительности. Погибших нет".Пресс-служба ДП Шымкента
Также в полиции заявили о задержании организатора концерта.
"Организатор концерта гражданин Л., 1984 года рождения, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Шымкента", – уточнили в пресс-службе.
Полиция призывает граждан не распространять непроверенные сведения и напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной информации.
Концерт Кайрата Нуртаса в Шымкенте состоялся 10 октября 2026 года на стадионе им. Кажымукана Мунайтпасова.
Позднее в соцсетях стали распространять ложную информацию о погибших и более 100 раненых в результате давки. Ее опровергли. По данным управления здравоохранения города, за медицинской помощью обратились восемь человек.
После осмотра все, кроме одной посетительницы, были отпущены домой. 18-летняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
12 октября стало известно, что в Шымкенте привлекли к ответственности женщину, которая распространяла фейки в социальных сетях о концерте Кайрата Нуртаса.