Задержан организатор концерта Кайрата Нуртаса в Шымкенте – видео

В Шымкенте возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований безопасности на концерте известного казахстанского артиста Кайрата Нуртаса. Об этом 11 октября 2026 года рассказали в пресс-службе городского департамента полиции (ДП), раскрыв некоторые подробности, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, количество проданных билетов значительно превысило допустимую вместимость концертной площадки.

"Это привело к массовому скоплению людей и создало угрозу безопасности зрителей. В результате давки 18-летняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу. Распространяемая в социальных сетях информация о гибели людей не соответствует действительности. Погибших нет". Пресс-служба ДП Шымкента

Также в полиции заявили о задержании организатора концерта.

"Организатор концерта гражданин Л., 1984 года рождения, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Шымкента", – уточнили в пресс-службе.

Полиция призывает граждан не распространять непроверенные сведения и напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Концерт Кайрата Нуртаса в Шымкенте состоялся 10 октября 2026 года на стадионе им. Кажымукана Мунайтпасова.

Позднее в соцсетях стали распространять ложную информацию о погибших и более 100 раненых в результате давки. Ее опровергли. По данным управления здравоохранения города, за медицинской помощью обратились восемь человек.

После осмотра все, кроме одной посетительницы, были отпущены домой. 18-летняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

12 октября стало известно, что в Шымкенте привлекли к ответственности женщину, которая распространяла фейки в социальных сетях о концерте Кайрата Нуртаса.