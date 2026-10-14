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Культура и шоу-бизнес

Михаил Галустян через 15 лет извинился перед народом Таджикистана за роль Равшана в "Наша Russia"

Михаил Галустян, актер, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 17:09 Фото: Instagram/m_galustyan
C 2006 по 2011 год актер Михаил Галустян играл роль строителя-мигранта Равшана в юмористическом шоу "Наша Russia". Тогда этот образ вызвал возмущение у части жителей Таджикистана, посчитавших его унизительной карикатурой. Спустя 15 лет Галустян приехал в Душанбе, сообщает Zakon.kz.

Визит российского актера вызвал шквал негодования в социальных сетях. Комик на этом фоне решил записать видеообращение. В кадре актер извинился за прежние роли, которые могли задеть чувства зрителей.

По его словам, этот первый визит в Душанбе заставил глубже задуматься о тысячелетней истории и культуре народа Таджикистана.

В своей речи Галустян особенно затронул тему своих прежних работ.

"Если мои прежние работы и роли, которые я сыграл, кому-то причинили боль или стали причиной сегодняшнего недовольства моим приездом в Таджикистан, я искренне сожалею об этом и приношу вам свои глубочайшие извинения. Извинения всему таджикскому народу".Михаил Галустян

В конце своего обращения Галустян поблагодарил жителей Таджикистана за гостеприимство и уважение к гостям:

"Я с большой теплотой буду вспоминать об этом".

Летом 2026 года Галустян также сталкивался с волной критики и обвинениями в сети после женитьбы на визажисте Лилии Киосе. Тогда хейтеры обвиняли артиста в измене и разрушении первой семьи.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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