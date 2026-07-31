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Культура и шоу-бизнес

"Не получилось": женившийся во второй раз Михаил Галустян ответил на травлю в Сети

Михаил Галустян, актер, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 14:20 Фото: Instagram/m_galustyan
46-летний российский актер Михаил Галустян столкнулся с волной критики и обвинений в сети после женитьбы на визажисте Лилии Киосе. Хейтеры обвинили артиста в измене и разрушении первой семьи, сообщает Zakon.kz.

31 июля 2026 года юморист не выдержал напора осуждений от общественности и записал видеообращение.

Капитан команды "Утомленные солнцем" подчеркнул, что редко пишет посты о личном. Но молчать дальше, по его словам, значит давать повод для домыслов.

"Я не буду разбирать по косточкам то, что было. Но я вижу, как некоторые СМИ пытаются склеить из кусочков моей жизни сенсацию, которой не было. Поэтому скажу прямо. Да, я развелся. Это было тяжелое решение. Браки не рушатся в одночасье. Мы честно пытались сохранить то, что нас объединяло. Не получилось. Бывшая жена – мать моих дочерей. Я не буду обсуждать детали нашей личной жизни".Михаил Галустян

Ведущий далее подчеркнул, что развелся в 2024 году.

"Нынешняя жена появилась в моей жизни спустя два года – в 2026-м. Мы были знакомы задолго до этого. Она художник по гриму и приезжала несколько раз ко мне домой по работе – подстричь, так же как до этого стригла других артистов. Это нормальная практика в случае, если у артиста плотный график. Это рабочие визиты, а не романтические встречи. Мы не дружили и не строили планов. А спустя два года после развода судьба свела нас снова. И тогда уже все сложилось само собой".Михаил Галустян

Артист также уверен, что все понимают: за публичной историей стоит живая жизнь.

"Я – не идеальный герой. Я – просто человек, который прошел через боль, отпустил прошлое и открылся новому чувству. Я всегда рядом с дочерьми и остаюсь для них папой каждую минуту своей жизни. Это главное. А все остальное – слухи. Они живут ровно до тех пор, пока ты не перестаешь обращать на них внимание. Всем нам мира, ясности и смелости жить свою жизнь без оглядки на чужое мнение".Михаил Галустян

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В апреле 2025 года стало известно, что Галустян развелся со своей супругой Викторией после 18 лет брака, в котором у них родились две дочери – Эстелла и Элина.

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В июле 2026 года артист официально женился во второй раз – его избранницей стала визажистка Лилия Киосе.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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