"Я в таких дома убираюсь": Макпал Жунусова раскритиковала образ Айданы Меденовой

Фото: Instagram/aidanamedenova_officialpage, Instagram/zhunusova.makpal

Накануне, 23 ноября 2026 года, казахстанская певица Айдана Меденова поделилась кадрами с новогодних съемок, в которых она приняла участие. Но выбранный для сцены образ 35-летней артистки возмутил не только хейтеров, но и эстрадную певицу Макпал Жунусову, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных в Instagram кадрах экс-солистка группы КешYOU предстала в черном обтягивающем комбинезоне, поверх которого надела длинный кардиган, украшенный розовыми перьями. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Айдана Меденова (@aidanamedenova_officialpage) Судя по комментариям, образ Меденовой многим не понравился, в том числе Жунусовой. "Я в таких лосинах дома убираюсь", – заявила 62-летняя певица. Ее поддержали и другие комментаторы: "Уят".

"В точку".

"Правильно сказали".

"Из крайности в крайность..."

"Она думает, что ей очень идет".

"Я тоже такую одежду одеваю во время уборки".

"Много творческих людей, которые не уважают сцену".

"Правильно сказали. После хиджаба – сразу в лосины".

"Это некрасиво, смотреть не хочется... Лучше красивое платье надела бы".

"Даже мне, не певице, стыдно было бы выходить на сцену в таких лосинах". Но преданные поклонники встали на защиту Меденовой и буквально осыпали ее комплиментами: "Айдане все идет".

"Вы все ей завидуете".

"Главное – фигура есть".

"Очень красивый образ".

"Вау! Продолжайте сиять".

"Айдана с каждым днем красивее".

"Айдана, вы – супер! Желаю вам удачи".

"Фигура, образ – все супер! Так схуднули".

"Я думаю, надо жить как хочешь! Уже нечего доказывать".

"По сравнению с пижамой, которая тоже была в моде, лосины – нормально".

"Какая вам разница, что на ней. Это образ просто. Шикарная девушка, красивая! Странно, что такие осуждающие мнения пишут именно девушки".

"Айдана как голливудскиая дива выглядит, шикарный образ! Просто под наш менталитет не подходит... Лично мне стиль Айданы очень нравится". Материал по теме Экс-солистка KeshYou стала мамой в третий раз 21 сентября 2026 года мы писали, что Макпал Жунусова и Турар Ыдырыс (известен под псевдонимами 2Rar и Turar) неожиданно удивили фанатов совместным выступлением на Дне города Алматы.

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