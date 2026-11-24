"Я в таких дома убираюсь": Макпал Жунусова раскритиковала образ Айданы Меденовой
Фото: Instagram/aidanamedenova_officialpage, Instagram/zhunusova.makpal
Накануне, 23 ноября 2026 года, казахстанская певица Айдана Меденова поделилась кадрами с новогодних съемок, в которых она приняла участие. Но выбранный для сцены образ 35-летней артистки возмутил не только хейтеров, но и эстрадную певицу Макпал Жунусову, сообщает Zakon.kz.
На опубликованных в Instagram кадрах экс-солистка группы КешYOU предстала в черном обтягивающем комбинезоне, поверх которого надела длинный кардиган, украшенный розовыми перьями.
Судя по комментариям, образ Меденовой многим не понравился, в том числе Жунусовой.
"Я в таких лосинах дома убираюсь", – заявила 62-летняя певица.
Ее поддержали и другие комментаторы:
- "Уят".
- "В точку".
- "Правильно сказали".
- "Из крайности в крайность..."
- "Она думает, что ей очень идет".
- "Я тоже такую одежду одеваю во время уборки".
- "Много творческих людей, которые не уважают сцену".
- "Правильно сказали. После хиджаба – сразу в лосины".
- "Это некрасиво, смотреть не хочется... Лучше красивое платье надела бы".
- "Даже мне, не певице, стыдно было бы выходить на сцену в таких лосинах".
Но преданные поклонники встали на защиту Меденовой и буквально осыпали ее комплиментами:
- "Айдане все идет".
- "Вы все ей завидуете".
- "Главное – фигура есть".
- "Очень красивый образ".
- "Вау! Продолжайте сиять".
- "Айдана с каждым днем красивее".
- "Айдана, вы – супер! Желаю вам удачи".
- "Фигура, образ – все супер! Так схуднули".
- "Я думаю, надо жить как хочешь! Уже нечего доказывать".
- "По сравнению с пижамой, которая тоже была в моде, лосины – нормально".
- "Какая вам разница, что на ней. Это образ просто. Шикарная девушка, красивая! Странно, что такие осуждающие мнения пишут именно девушки".
- "Айдана как голливудскиая дива выглядит, шикарный образ! Просто под наш менталитет не подходит... Лично мне стиль Айданы очень нравится".
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