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Культура и шоу-бизнес

Приехала на концерт, а стала звездой Instagram: казахстанка поймала легендарные очки Шакиры

казахстанка, очки Шакиры, подарок, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 13:45 Фото: Instagram/nazifat_04
Колумбийская поп-дива Шакира регулярно бросает свои солнцезащитные очки фанатам в зрительный зал – это ее фирменная концертная традиция. 18 октября 2026 года на концерте в Бишкеке сувенирный трофей поймала 22-летняя Назифат из Тараза, сообщает Zakon.kz.

Счастливая казахстанка поделилась радостным событием со своими подписчиками на странице в Instagram.

"Вероятность того, что Шакира подарит мне свои очки, ничтожна мала, но никогда не равна нулю!" – написала Назифат под первым видео.

Через день вышел еще один ролик, посвященный обзору очков Шакиры. Девушка шутливо предложила открыть аукцион на аксессуар, начиная с 20 тысяч долларов.

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Впрочем, далее последовала еще одна публикация. Казахстанка призналась, что не собирается продавать очки:

"Отнеситесь ко всему с юмором и позитивом. Чуть повеселюсь. Очки я не собираюсь продавать, не переживайте".

Примечательно, что пользователи Сети единогласно обрадовались за поклонницу.

  • Приехать на концерт звезды – и стать самой звездой! Крутышка!
  • Круто. Ты сама такая же яркая и невероятно энергичная.
  • Очень рада, тот случай, когда очки нашли истинную свою хозяйку.
  • Мы рады за вас, но не от всей души.
  • Если бы я словила очки Шакиры, я бы в них спала.
  • В них энергия Шакиры, это уже бесценно для ее фанатов.
  • Каково это видеть мир в ее очках?

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После грандиозного концерта сама Шакира призналась, что полюбила Кыргызстан и его жителей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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