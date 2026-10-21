Приехала на концерт, а стала звездой Instagram: казахстанка поймала легендарные очки Шакиры

Колумбийская поп-дива Шакира регулярно бросает свои солнцезащитные очки фанатам в зрительный зал – это ее фирменная концертная традиция. 18 октября 2026 года на концерте в Бишкеке сувенирный трофей поймала 22-летняя Назифат из Тараза, сообщает Zakon.kz.

Счастливая казахстанка поделилась радостным событием со своими подписчиками на странице в Instagram.

"Вероятность того, что Шакира подарит мне свои очки, ничтожна мала, но никогда не равна нулю!" – написала Назифат под первым видео.

Через день вышел еще один ролик, посвященный обзору очков Шакиры. Девушка шутливо предложила открыть аукцион на аксессуар, начиная с 20 тысяч долларов.

Материал по теме "Салам, Кыргызстан!": Шакира обратилась к поклонникам после прилета в Бишкек

Впрочем, далее последовала еще одна публикация. Казахстанка призналась, что не собирается продавать очки:

"Отнеситесь ко всему с юмором и позитивом. Чуть повеселюсь. Очки я не собираюсь продавать, не переживайте".

Примечательно, что пользователи Сети единогласно обрадовались за поклонницу.

Приехать на концерт звезды – и стать самой звездой! Крутышка!

Круто. Ты сама такая же яркая и невероятно энергичная.

Очень рада, тот случай, когда очки нашли истинную свою хозяйку.

Мы рады за вас, но не от всей души.

Если бы я словила очки Шакиры, я бы в них спала.

В них энергия Шакиры, это уже бесценно для ее фанатов.

Каково это видеть мир в ее очках?

После грандиозного концерта сама Шакира призналась, что полюбила Кыргызстан и его жителей.