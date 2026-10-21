Приехала на концерт, а стала звездой Instagram: казахстанка поймала легендарные очки Шакиры
Фото: Instagram/nazifat_04
Колумбийская поп-дива Шакира регулярно бросает свои солнцезащитные очки фанатам в зрительный зал – это ее фирменная концертная традиция. 18 октября 2026 года на концерте в Бишкеке сувенирный трофей поймала 22-летняя Назифат из Тараза, сообщает Zakon.kz.
Счастливая казахстанка поделилась радостным событием со своими подписчиками на странице в Instagram.
"Вероятность того, что Шакира подарит мне свои очки, ничтожна мала, но никогда не равна нулю!" – написала Назифат под первым видео.
Через день вышел еще один ролик, посвященный обзору очков Шакиры. Девушка шутливо предложила открыть аукцион на аксессуар, начиная с 20 тысяч долларов.
Впрочем, далее последовала еще одна публикация. Казахстанка призналась, что не собирается продавать очки:
"Отнеситесь ко всему с юмором и позитивом. Чуть повеселюсь. Очки я не собираюсь продавать, не переживайте".
Примечательно, что пользователи Сети единогласно обрадовались за поклонницу.
- Приехать на концерт звезды – и стать самой звездой! Крутышка!
- Круто. Ты сама такая же яркая и невероятно энергичная.
- Очень рада, тот случай, когда очки нашли истинную свою хозяйку.
- Мы рады за вас, но не от всей души.
- Если бы я словила очки Шакиры, я бы в них спала.
- В них энергия Шакиры, это уже бесценно для ее фанатов.
- Каково это видеть мир в ее очках?
Материал по теме
"100 из 10!": Шакира зажгла в Бишкеке, а казахстанцы продолжают ждать ее в Астане и Алматы
После грандиозного концерта сама Шакира призналась, что полюбила Кыргызстан и его жителей.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript