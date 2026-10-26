#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+2°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+2°
$
451.05
504.95
5.6
Культура и шоу-бизнес

Самойлова потребовала в суде ограничить Джигана в родительских правах

люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 17:33 Фото: Instagram/samoylova_official
Оксана Самойлова потребовала через суд ограничить рэпера Джигана в родительских правах на полгода. Также модель настаивает, чтобы до вынесения судебного решения дети проживали с ней, сообщает Zakon.kz.

Первое заседание прошло в Савеловском районном суде Москвы в закрытом режиме.

Адвокаты Самойловой сообщили, что вопрос алиментов в рамках этого дела не рассматривается, поскольку между сторонами уже заключено соглашение, а взысканием занимаются судебные приставы, пишет "Осторожно, новости"

При этом защита отказалась комментировать вопросы, связанные с уголовным расследованием в отношении Джигана.

Ранее Оксана Самойлова опубликовала прощальный пост после громкого развода с Джиганом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Оксана Самойлова, модель, Джиган, рэпер
13:56, 03 октября 2026
Джигана могут ограничить в родительских правах
российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова, рэпер Джиган
14:55, 15 октября 2025
Развод Самойловой и Джигана: назначена дата встречи в суде
Самойлова и Джиган планируют пятую дочку
01:52, 11 апреля 2025
Нет лимита на детей: Оксана Самойлова и Джиган планируют пятую дочку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Даррен Диц
17:49, Сегодня
Будущее достижение экс-игрока "Барыса" Дица вошло в число ожидаемых событий недели КХЛ
Елена Рыбакина на турнире в Нинбо 2026
17:32, Сегодня
Елена Рыбакина поблагодарила болельщиков после победы на турнире в китайском Нинбо
Чемпионат мира по борьбе
17:22, Сегодня
Борец Багдат Сабаз получил шанс войти в тройку сильнейших ЧМ-2026 после поражения
Чемпионат мира по борьбе
17:10, Сегодня
"Классик" из Ирана лишил Нурсултана Турсынова возможности выступить в "утешиловке" ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: