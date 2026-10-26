Самойлова потребовала в суде ограничить Джигана в родительских правах
Фото: Instagram/samoylova_official
Оксана Самойлова потребовала через суд ограничить рэпера Джигана в родительских правах на полгода. Также модель настаивает, чтобы до вынесения судебного решения дети проживали с ней, сообщает Zakon.kz.
Первое заседание прошло в Савеловском районном суде Москвы в закрытом режиме.
Адвокаты Самойловой сообщили, что вопрос алиментов в рамках этого дела не рассматривается, поскольку между сторонами уже заключено соглашение, а взысканием занимаются судебные приставы, пишет "Осторожно, новости"
При этом защита отказалась комментировать вопросы, связанные с уголовным расследованием в отношении Джигана.
Ранее Оксана Самойлова опубликовала прощальный пост после громкого развода с Джиганом.
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